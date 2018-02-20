Старт продаж алкоголя в интернете затягивается на год

Минфин РФ предложил перенести начало онлайн-продаж алкоголя на 1 января 2019 года. Кроме того, на первом этапе к реализации в Сети хотят допустить ограниченный ассортимент спиртных напитков, остальную алкогольную продукцию выпустят на интернет-рынок с начала 2020 года. Против законопроекта выступает Минздрав, тогда как Минпромторг настаивает на скорейшем его принятии.

О том, что Минфин просит отложить старт онлайн-продаж алкоголя, говорится в доработанной версии законопроекта, размещенного на портале правовой информации. В настоящее время проект находится на стадии подготовки заключения по итогам процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ), пишет РБК.

Авторы законопроекта предлагают открыть продажу спиртным в Сети с 1 января 2019 года. Вероятно, в течение первого года в интернет-магазинах разрешать продавать только вино и шампанское с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения, а также пиво, пивные напитки, сидр и медовуху. Другие вина и более крепкие напитки предлагает разрешить к реализации онлайн только с начала 2020 года.

Законопроект о перечне алкогольных напитков, которые разрешат продавать через интернет, Минфин представил в августе текущего года. Предполагалось, что в онлайн-магазинах на законных основаниях можно будет купить спиртное уже с 1 января 2018 года. Лицензию на продажу алкоголя в Сети на первом этапе предлагалось выдавать только оптовым продавцам и производителям. Торговые площадки планировалось создавать только в доменной зоне .egais.ru. В Министерстве финансов заявили, что большинство ведомств согласовали документ, с некоторыми процесс согласования все еще идет.

Так еще осенью Минздрав отправил отрицательный отзыв на законопроект. Главным препятствием к согласованию, стала невозможность контролировать возраст покупателя. ФЗ 171 «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» четко указывает, что не допускается розничная продажа спиртного несовершеннолетним. В случае с доставкой товара из интернет-магазина ситуация осложняется. Забрать алкоголь может любой человек, предъявивший квитанцию или другой документ, подтверждающий покупку.

В поддержку законопроекта выступает Минпромторг. По мнению министерства, легализация онлайн-продаж спиртного «резко подстегнет» интернет-торговлю продуктами питания и сделает ее намного более рентабельной.

В свою очередь представители отрасли также выступают за скорейшее принятие закона. По словам игроков алкогольного рынка, норма в нынешней редакции предусматривает все меры защиты для того, чтобы товары не получали малолетние. К тому же мировой опыт показывает, что интернетом как каналом продаж пользуются в основном люди от 25 лет. Помимо этого, по мнению экспертов, принятие законопроекта могло бы оказать позитивное влияние на рынок в части снижения доли нелегальных продаж.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.18

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