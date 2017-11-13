В Хакасии «управляйка» скупила лотерейные билеты в надежде расплатиться с долгами

Конкурсный управляющий муниципального предприятия «Управляющая компания», которое обслуживает жилищно-коммунальное хозяйство Верхне-Тёйского поссовета республики Хакасия, приобрел лотерейные билеты и уведомил об этом кредиторов.

«Мое решение продиктовано пониманием того, что расчет по обязательствам должника возможен только благодаря чуду», – говорится в официальном сообщении конкурсного управляющего Александра Николаюка, опубликованном в федеральном реестре сведений о банкротстве.

По словам конкурсного управляющего, решение участвовать в розыгрыше тиража одной из национальных лотерей было взвешенным. «Мной приобретено 100 билетов лотереи по цене 100 рублей за билет, итого 10 тыс. рублей. Лотерейные билеты приобретены за счет средств должника, таким образом весь возможный выигрыш будет зачислен на расчетный счет должника и распределен между кредиторами согласно очередности», – отметил он.

«Если мое решение не устроит кредиторов или уполномоченные органы, то не согласные с решением вправе его обжаловать в установленном законом порядке. В случае обжалования убытки в сумме 10 тыс. рублей будут покрыты за счет страховки, а возможный выигрыш поступит в собственность конкурсного управляющего», – подчеркнул Николаюк. «Лотерея – это шанс. Призрачный, но шанс. И возможно, что 1 января 2018 года нам повезет», – заключил он.

Согласно отчетности предприятия, его долг на конец 2016 года составил 37,5 млн рублей. При этом выручка за 2016 год – 28,8 млн рублей, чистый убыток составляет 32,9 млн рублей.

Как отмечает «Интерфакс», социально-экономическая обстановка в поселке Вершина Тёи ухудшилась в 2013 году, когда «Евразруда» отказалась от эксплуатации расположенного здесь Тёйского рудника – единственного крупного предприятия поселка. Рудник позднее был остановлен. Власти Хакасии рассчитывают реанимировать производство в поселке, а также намерены создать здесь лыжный спортивно-тренировочный центр.

Абакан, Иван Гридин

Абакан. Другие новости 13.11.17

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