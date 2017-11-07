В Хакасии пенсионеры пожалуются Путину из-за сокращения льгот на «коммуналку»

Жители Хакасии намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину из-за сокращения льгот на жилищно-коммунальные услуги. Ранее регионы получили рекомендации установить критерии нуждаемости, на основе которых рассчитывались бы бюджетные кредиты.

«Мы, учителя, пенсионеры и ветераны труда села Черное Озеро, поражены решением правительства о лишении нас льгот по линии ЖКХ и твердому топливу почти на 50%. В нашем районе в сельских школах оплата за топливо проводилась из расчета на квадратный метр жилого помещения, и нас это устраивало. Что происходит теперь? Сейчас машина дров стоит уже больше 5 тысяч рублей, привоз дров – 500 рублей, расколоть машину дров – 1 тыс. А на зиму нужно 3-4 машины. Раньше на эти цели выделялось от 12 до 18 тысяч рублей, хотя этих денег не хватало, а теперь и вовсе все сократили», – приводит выдержку из письма жителей села ИА «Хакасия».

По словам авторов письма, им не хватает пенсий на жизнь, потому потеря льгот для них весьма ощутима: «У нас не находится слов благодарности для депутатов (ведь это депутаты республики решили снять деньги с учителей и пенсионеров). При этом президент Владимир Путин на одном из форумов заявил чиновникам, что в стране не должны ущемляться права человека в сторону ухудшения пользующихся льготами. Если данный вопрос не будет решен, будем обращаться в правительство России и лично к Путину».

Напомним, верховный совет республики принял закон о сокращении компенсации за ЖКУ для сельских педагогов и работников соцучреждений еще в 2016 году, а глава региона Виктор Зимин подписал его. Если раньше они составляли 100%, то сейчас – не более 1,5 тыс. рублей в месяц, а для тех, кто решил оформить льготу с 1 января 2017-го – не более 807 рублей. При этом по федеральным рекомендациям регионам следует оптимизировать льготы и дополнительные социальные выплаты, а также ввести критерии, по которым помощь оказывали бы тем, кто больше всего в ней нуждается. В Забайкалье, например, это было одним из условий для получения бюджетных кредитов. Критерии нуждаемости ввели и в других регионах, в том числе в Новосибирской области.

Отметим, что подобная ситуация сложилась и в Марий Эл. Там специалистам, проживающим в сельской местности и уже вышедшим на пенсию, ежемесячную льготу за коммунальные услуги и вовсе отменили. Но на защиту граждан встали прокуроры – главе республики пришлось вернуть льготы пенсионерам.

Как сообщает mariuver.com, экс-глава региона Леонид Маркелов утверждал, что правительство Марий Эл совершенно правильно поступило, отменив льготы пенсионерам-специалистам, потому что федеральный закон рекомендует это сделать. Действительно, такая норма в законе есть, что если врач или учитель живет и работает в сельской местности, ему положены льготы на ЖКХ. В случае его выхода на пенсию, компенсации рекомендовано урезать. Но рекомендовано, а не приказано.

Как писал «Новый День», в конце октября верховный совет Хакасии направил обращение премьер-министру России Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой выделить республике 28,2 млрд рублей из-за «катастрофической ситуации».

Местные власти пояснили, что региону требуется 4,3 млрд рублей на погашение просроченной кредиторской задолженности, 17,9 млрд рублей – на погашение коммерческих заимствований республики и 6 млрд рублей ежегодно – из-за пересмотра размера финансовой помощи Хакасии с учетом компенсации выпадающих доходов республиканского бюджета от принятых на федеральном уровне решений и делегированных федеральным центром расходных обязательств.

Отметим, что тяжелое положение сложилось и в других российских регионах. Как писал «Новый День», первыми в России признали, что в бюджете не хватает средств на повышение зарплат бюджетникам в 2017 году по майским указам президента РФ власти Карелии. Регион официально попросил помощи у правительства РФ.

По данным карельского Минфина, для достижения целевых показателей оплаты труда врачей, учителей, соцработников и работников культуры «потребность средств бюджета Республики Карелия на 2017 год составляет 783 млн рублей, из них на оплату труда медицинскому персоналу – 97,4 млн». Дефицит финансирования на повышение зарплат учителей составляет 215 млн рублей, отмечала в сентябре первый замминистра образования республики Татьяна Васильева.

31 октября президент России Владимир Путин распорядился, чтобы российское правительство выделило бюджетные кредиты регионам, где сформировалась высокая коммерческая задолженность. «Думаю, нам необходимо предпринять необходимые меры для снижения объема коммерческой задолженности у всех субъектов Федерации до уровня не более половины от собственных доходов», – сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства.

Российский лидер заявил, что «регионам, которые на 1 октября текущего года превысили этот показатель, должен быть предоставлен целевой кредит из федерального бюджета на погашение части их рыночного долга». Путин также напомнил, что данная тема ранее обсуждалась с правительством и Министерством финансов, а госдолг отдельных регионов значительно превышает их годовой доход. «У 11 (превышает – прим. ред.) половину собственных доходов», – сказал глава государства.

«Сейчас не будем говорить о причинах, которые лежат в основе этой ситуации, мы многократно уже об этом говорили, знаем, о чем речь. Важно найти решение для субъектов Федерации, имеющих не только бюджетные, но и значительные рыночные долги», – сказал Путин. Президент пояснил, что при таком уровне долговой нагрузки регионы не смогут эффективно решать задачи развития, обеспечить стандарты качества жизни граждан, проживающих на этих территориях. «Все это приведет к серьезным территориальным диспропорциям», – сказал президент.

Абакан, Иван Гридин

Абакан. Другие новости 07.11.17

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