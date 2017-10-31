Путин пообещал регионам-должникам правительственные кредиты

Российское правительство выделит бюджетные кредиты регионам, где сформировалась высокая коммерческая задолженность. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Думаю, нам необходимо предпринять необходимые меры для снижения объема коммерческой задолженности у всех субъектов Федерации до уровня не более половины от собственных доходов», – сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства.

Российский лидер заявил, что «регионам, которые на 1 октября текущего года превысили этот показатель, должен быть предоставлен целевой кредит из федерального бюджета на погашение части их рыночного долга». Путин также напомнил, что данная тема ранее обсуждалась с правительством и Министерством финансов, а госдолг отдельных регионов значительно превышает их годовой доход. «У 11 (превышает – прим. ред.) половину собственных доходов», – сказал глава государства.

«Сейчас не будем говорить о причинах, которые лежат в основе этой ситуации, мы многократно уже об этом говорили, знаем, о чем речь. Важно найти решение для субъектов Федерации, имеющих не только бюджетные, но и значительные рыночные долги», – сказал Путин.

Как отмечает «Интерфакс», президент пояснил, что при таком уровне долговой нагрузки регионы не смогут эффективно решать задачи развития, обеспечить стандарты качества жизни граждан, проживающих на этих территориях. «Все это приведет к серьезным территориальным диспропорциям», – сказал президент.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе верховный совет Хакасии направил обращение премьер-министру России Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой выделить республике 28,2 млрд рублей из-за «катастрофической ситуации».

Местные власти пояснили, что региону требуется 4,3 млрд рублей на погашение просроченной кредиторской задолженности, 17,9 млрд рублей – на погашение коммерческих заимствований республики и 6 млрд рублей ежегодно – из-за пересмотра размера финансовой помощи Хакасии с учетом компенсации выпадающих доходов республиканского бюджета от принятых на федеральном уровне решений и делегированных федеральным центром расходных обязательств.

Отметим, что тяжелое положение сложилось и в других российских регионах. Как писал «Новый День», первыми в России признали, что в бюджете не хватает средств на повышение зарплат бюджетникам в 2017 году по майским указам президента РФ власти Карелии. Регион официально попросил помощи у правительства РФ.

По данным карельского Минфина, для достижения целевых показателей оплаты труда врачей, учителей, соцработников и работников культуры «потребность средств бюджета Республики Карелия на 2017 год составляет 783 млн рублей, из них на оплату труда медицинскому персоналу – 97,4 млн». Дефицит финансирования на повышение зарплат учителей составляет 215 млн рублей, отмечала в сентябре первый замминистра образования республики Татьяна Васильева.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.10.17

Названо число работающих россиян-бедняков: каждый шестой работник не может прокормить себя и семью. / Доллар вновь стал официально дороже 58 рублей. / Эксперт развенчал официальный миф об экономическом росте России. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»