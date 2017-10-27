Власти сэкономят на социалке, экономике и обороне: трехлетний бюджет России готовят к обрезанию

Госдума сегодня должна утвердить в первом чтении параметры федерального бюджета на 2018-2020 годы.

Проект бюджета на ближайшие три года предусматривает снижение расходов по основным направлениям, сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Данил Шилков в своем Facebook. В частности, предполагается, что расходы на национальную оборону сократятся с 3,1% ВВП в 2017 году до 2,5% в 2020 году, национальную экономику – с 2,8% ВВП в 2017 году до 2,2% в 2020-м, социальную политику – с 5,5% ВВП в 2017 году до 4,4% в 2020 году.

Кроме того, указывает парламентарий, доходная часть бюджета Пенсионного фонда РФ на 2018-2020 годы будет формироваться, в том числе, за счет продления заморозки накопительной части пенсии. «Основной характеристикой бюджета Пенсионного фонда РФ на 2018-2020 годы при формировании доходной части является продление «моратория» на 2020 год на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», – пишет Шилков. В декабре прошлого года Госдума продлила заморозку накопительных пенсий на 2017-2019 годы. Если депутаты сегодня проголосуют за проект бюджета, то отчисления работающих россиян на накопительную часть пенсии будут направлены на текущие выплаты пенсионерам и в 2020 году.

Также, по данным депутата, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении «законопроект, направленный на приостановку федерального закона № 21-ФЗ «О базовой стоимости необходимого социального набора», согласно которому россияне, имевшие вклады и деньги на сберкнижках к моменту распада СССР, должны получить свои сбережения обратно с конвертацией в современные рубли».

Ранее эксперты РАН отмечали, что российские власти стремятся максимально сократить дефицит бюджета, уменьшая расходы. При этом, указывали экономисты, доходная часть сильно недооценивается. Политика затягивания поясов может привести к значительному снижению потребительского спроса, что грозит еще большими проблемами для госказны. В результате российская экономика рискует пойти по разрушительной спирали, сообщала «Независимая газета» со ссылкой на Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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