Кризиса «нет»: реальные доходы жителей России продолжают падать

В России продолжается падение реальных денежных доходов населения. В январе-сентябре 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, снижение составило 1,2%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По данным ведомства, в сентябре, как и в августе, реальные доходы сократились на 0,3%.

Примечательно, что снижение фиксируется четвертый год подряд. В 2016 году реальные доходы населения упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015-м – на 3,2%, в 2014-м – на 0,7%.

При этом в сентябре 2017 года в номинальном выражении доходы составили 31,576 тысячи рубля и выросли на 3,3% к сентябрю 2016 года. Средняя зарплата в минувшем месяце выросла на 5,6% в годовом выражении до 37,520 тысячи рублей. В реальном выражении она увеличилась на 2,6%, а в целом за девять месяцев рост средней зарплаты в реальном выражении составил 2,5%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.10.17

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