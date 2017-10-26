Хакасия попросила Москву залатать бюджетную дыру в 28,2 млрд рублей

Верховный совет Хакасии направил обращение премьер-министру России Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Власти региона просят выделить республике 28,2 млрд рублей из-за «катастрофической ситуации», сообщили в пресс-службе ВС Хакасии.

Местные власти пояснили, что региону требуется 4,3 млрд рублей на погашение просроченной кредиторской задолженности, 17,9 млрд рублей – на погашение коммерческих заимствований республики и 6 млрд рублей ежегодно – из-за пересмотра размера финансовой помощи Хакасии с учетом компенсации выпадающих доходов республиканского бюджета от принятых на федеральном уровне решений и делегированных федеральным центром расходных обязательств.

«Суммарно республиканский парламент просит 28,2 млрд рублей… Республика остро нуждается в финансовой помощи, так как в настоящее время в Хакасии сложилась катастрофическая ситуация в связи с потерями доходной части бюджета вследствие негативных тенденций в экономике прошлых лет и принятых за последние годы на федеральном уровне решений в области межбюджетных отношений и налогового регулирования», – говорится в сообщении.

В документе также указано, что сейчас в республике сложился самый высокий дефицит бюджета из всех российских регионов. Госдолг Хакасии в 2016 году вырос на 6,1 млрд рублей, а по итогам 2017 года составит 24,7 млрд рублей, расходы на обслуживание госдолга в этом году составят 2,5 млрд рублей; кроме того, ранее проведенные налоговые реформы привели к потере более 10 млрд рублей.

Кроме того власти Хакасии предлагают внести поправки в проект федерального бюджета на 2018 год и последующие два года в части распределении бюджету республики дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в том же размере, который был указан в обращениях к правительству РФ и Госдуме – 28,2 млрд рублей.

Отметим, что тяжелое положение сложилось и в других российских регионах. Как писал «Новый День», первыми в России признали, что в бюджете не хватает средств на повышение зарплат бюджетникам в 2017 году по майским указам президента РФ власти Карелии. Регион официально попросил помощи у правительства РФ.

По данным карельского Минфина, для достижения целевых показателей оплаты труда врачей, учителей, соцработников и работников культуры «потребность средств бюджета Республики Карелия на 2017 год составляет 783 млн рублей, из них на оплату труда медицинскому персоналу – 97,4 млн». Дефицит финансирования на повышение зарплат учителей составляет 215 млн рублей, отмечала в сентябре первый замминистра образования республики Татьяна Васильева.

Абакан, Иван Гридин

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