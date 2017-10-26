Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 октября 2017, 10:33 мск

российское информационное агентство 18+

Экономика

Хакасия попросила Москву залатать бюджетную дыру в 28,2 млрд рублей

Хакасия попросила Москву залатать бюджетную дыру в 28,2 млрд рублей

Верховный совет Хакасии направил обращение премьер-министру России Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Власти региона просят выделить республике 28,2 млрд рублей из-за «катастрофической ситуации», сообщили в пресс-службе ВС Хакасии.

Местные власти пояснили, что региону требуется 4,3 млрд рублей на погашение просроченной кредиторской задолженности, 17,9 млрд рублей – на погашение коммерческих заимствований республики и 6 млрд рублей ежегодно – из-за пересмотра размера финансовой помощи Хакасии с учетом компенсации выпадающих доходов республиканского бюджета от принятых на федеральном уровне решений и делегированных федеральным центром расходных обязательств.

«Суммарно республиканский парламент просит 28,2 млрд рублей… Республика остро нуждается в финансовой помощи, так как в настоящее время в Хакасии сложилась катастрофическая ситуация в связи с потерями доходной части бюджета вследствие негативных тенденций в экономике прошлых лет и принятых за последние годы на федеральном уровне решений в области межбюджетных отношений и налогового регулирования», – говорится в сообщении.

В документе также указано, что сейчас в республике сложился самый высокий дефицит бюджета из всех российских регионов. Госдолг Хакасии в 2016 году вырос на 6,1 млрд рублей, а по итогам 2017 года составит 24,7 млрд рублей, расходы на обслуживание госдолга в этом году составят 2,5 млрд рублей; кроме того, ранее проведенные налоговые реформы привели к потере более 10 млрд рублей.

Кроме того власти Хакасии предлагают внести поправки в проект федерального бюджета на 2018 год и последующие два года в части распределении бюджету республики дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в том же размере, который был указан в обращениях к правительству РФ и Госдуме – 28,2 млрд рублей.

Отметим, что тяжелое положение сложилось и в других российских регионах. Как писал «Новый День», первыми в России признали, что в бюджете не хватает средств на повышение зарплат бюджетникам в 2017 году по майским указам президента РФ власти Карелии. Регион официально попросил помощи у правительства РФ.

По данным карельского Минфина, для достижения целевых показателей оплаты труда врачей, учителей, соцработников и работников культуры «потребность средств бюджета Республики Карелия на 2017 год составляет 783 млн рублей, из них на оплату труда медицинскому персоналу – 97,4 млн». Дефицит финансирования на повышение зарплат учителей составляет 215 млн рублей, отмечала в сентябре первый замминистра образования республики Татьяна Васильева.

Абакан, Иван Гридин

Абакан. Другие новости 26.10.17

В Екатеринбурге прокуратура ищет виновных в провале асфальта на улице Амундсена. / Большие деньги любят тишину: у кого в Крыму  самые большие зарплаты. / В городах Свердловской области объявлено предупреждение о загрязнении воздуха.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Денег реально нет: Карелии не хватает средств на повышение зарплат бюджетникам

Метки / Финансовый кризис

«На всякий случай»: Минфин выступил за жесткое регулирование валютного рынка в кризис

Бухгалтерский подход к бюджету угрожает катастрофой экономике России

Денег реально нет: Карелии не хватает средств на повышение зарплат бюджетникам

Кризиса «нет»: реальные доходы жителей России продолжают падать

Санкции – не помеха! Россия наращивает вложения в госдолг США

Россия упорно продолжает наращивать внешний долг

В ЦБ допустили новые санации банков и назвали сумму для спасения «Открытия» и Бинбанка

Отток капитала из России увеличился в два раза
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , , , ,

Новости партнеров

Экономика, все новости

Москва /

Патриарх Кирилл: Москве не обойтись без гастарбайтеров

Екатеринбург /

Обеспечить жильём всех свердловских сирот невозможно: «Их число растёт слишком быстро»

Екатеринбург /

В Екатеринбурге прокуратура ищет виновных в провале асфальта на улице Амундсена

Крым /

Большие деньги любят тишину: у кого в Крыму  самые большие зарплаты

Екатеринбург /

В городах Свердловской области объявлено предупреждение о загрязнении воздуха

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости