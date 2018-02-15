Третьему региону-должнику грозит переход под внешнее управление

Забайкальский край из-за долговой нагрузки может быть переведен под внешнее управление. Местные власти не справляются с планом по уравниванию минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Дефицит ресурсов края составляет 3,5 млрд рублей. Зарплаты забайкальских медиков и учителей далеки от показателей «майских указов», тогда как ставки чиновников продолжают расти.

«То, что сегодня происходит в бюджетной сфере Забайкальского края, не могу назвать иначе, чем зарплатным кризисом. Краевые власти, выводя за штат техперсонал, пытаются дотянуть минимальную зарплату до 85% от прожиточного минимума. С 1 мая МРОТ и прожиточный минимум сравняются. На это ресурсов нет», – пишет на своей странице в Facebook депутат Госдумы от региона Юрий Волков.

По его словам, краевая долговая нагрузка составляет 91,4%. ««Самый лучший» за последние годы бюджет стремительно сокращается до восьми, может быть, до шести месяцев», – отметил Волков.

Кроме того, в регионе нарастает проблема дифференциации зарплат. Доход работников, задействованных в системе здравоохранения, образования и культуры, далек от показателей «майских указов». Забайкальские бюджетные учреждения выводят за штат непрофильных специалистов – юристов, кадровиков, бухгалтеров и другие категории, пытаясь дотянуть минимальную зарплату до 85% от прожиточного минимума. Доходит даже до увольнения специалистов.

«На этом фоне издевательством выглядит поднятие зарплат в Заксобрании, Контрольно-счетной палате и ряде других структур. Добавим сюда уголовные дела в Минсельхозе, которые свидетельствуют о том, что даже федеральные средства краевые чиновники не могут освоить законно. Кроме этого, по предварительным данным проверка, которую я инициировал в Генпрокуратуре и Роструде, также выявила ряд нарушений в действиях забайкальских властей», – указывает парламентарий.

Ранее в России впервые ввели внешнее управление в Хакасии и Костромской области, долги этих субъектов по кредитам за счет федерального бюджета превысили 80% доходов. Теперь все расходы этих регионов будут контролироваться Казначейством. Механизм должен предотвратить рост финансовых обязательств субъектов выше суммы лимитов, установленных законом о бюджете.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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