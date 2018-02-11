В Минсельхозе Забайкалья идут обыски: министр и его зам попались на махинациях с субсидиями

В министерстве сельского хозяйства Забайкальского края проводятся обыски после задержания главы ведомства Михаила Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиной. Как передает корреспондент РИА «Новый День», против чиновников возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб).

По данным Следственного комитета, чиновники превышали свои должностные полномочия при выплате субсидий, выделенных правительством РФ для компенсации ущерба сельхозпроизводителям Забайкальского края от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году. Следствие полагает, что руководство регионального минсельхоза вводило в заблуждение получателей субсидий и незаконно требовало от них выполнения ряда условий для получения госпомощи.

Согласно материалам уголовного дела, от незаконных действий чиновников пострадало не менее семи сельхозпроизводителей, которым причинён ущерб на сумму более 10,5 млн рублей.

Накануне в домах чиновников были проведены обыски. Сегодня следственные действия продолжились в рабочих кабинетах экс-министра Кузьминова, Малакшиновой, бухгалтерии и других помещениях минсельхоза. В ходе обысков планируется изъять документы, имеющие значение для предварительного следствия.

Известно, что после возбуждения уголовного дела Кузьминов подал заявление об увольнении.В ближайшее время чиновникам планируется предъявить обвинение. Завтра следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении обоих подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу

Чита, служба информации РИА «Новый День»

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