Впервые в России два региона переведут на внешнее управление из-за непомерных долгов

Хакасия и Костромская область перейдут на полное кассовое обслуживание в Казначейство. Это значит, что все расходы этих регионов будут контролироваться федеральным ведомством. Механизм впервые в России применяется в отношении региональных бюджетов. Причиной столь радикальных мер стали огромные долги, накопленные местными властями.

Глава Федерального казначейства Роман Артюхин сообщил, что долги Хакасии и Костромской области по кредитам за счет федерального бюджета превысили 80% доходов. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что в этом случае субъекты будут переводиться на казначейское сопровождение.

«Мы будем применять бюджетные инструменты, которые используются на федеральном уровне. Это механизмы казначейского сопровождения, механизмы учета бюджетных обязательств, недопущение принятия обязательств сверх суммы установленных лимитов законом о бюджете, недопущение скрытой кредиторской задолженности», – сообщил Артюхин в интервью ТАСС.

Подобная схема ранее не применялась к бюджетам регионов. Механизм должен предотвратить рост финансовых обязательств субъектов выше суммы лимитов, установленных законом о бюджете. «Новый бюджетный кредит для покрытия этих долгов будет представлен только при условии перевода этих регионов на полное кассовое обслуживание в Казначейство с открытием лицевых счетов и санкционированием расходов – зарплата, коммунальные расходы, социальные выплаты в той очередности, в которой они возникают», – уточнил глава Казначейства. Кроме того, Артюхин добавил, что возникнут дополнительные контрольные полномочия со стороны федерального ведомства.

Напомним, в конце октября прошлого года Верховный совет Хакасии направил обращение премьер-министру России Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Власти региона просили выделить республике 28,2 млрд рублей из-за «катастрофической ситуации». В республике сложился самый высокий дефицит бюджета из всех российских регионов.

По данным Министерства финансов, на начало 2018 года долг российских субъектов достиг 2,535 трлн рублей, пишет finanz.ru. Семь регионов накопили задолженность, которая превышает годовой доход бюджета, в 16 регионах этот показатель приближается к этой отметке, у 31 – долги составляют более 50% бюджета. Очевидно, обслуживание таких огромных долгов обходится дорого: у трех регионов на проценты по кредиту уходит более половины поступлений в казну, 28 субъектов тратят на это от 20% до 50% доходов. Стоит отметить, что агентство S&P считает критическим порогом 30% – именно такой уровень расхода на обслуживание долгов свидетельствует об очень высокой вероятности дефолта.

Ранее федеральный бюджет выдавал субъектам кредиты под льготную процентную ставку (0,1% годовых). Их доля в общей региональной задолженности достигла 42%. С 2018 года планируется закончить с этой практикой, что может стать серьезным ударом, отмечается главный научный сотрудник лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Наталья Зубаревич.

Региональным властям придется обратиться к займам у банков и выпуску облигаций, а это обойдется существенно дороже, чем федеральный кредит. Государственные банки готовы кредитовать субъекты на процент не ниже размера ключевой ставки +1%, а значит, в 80 раз дороже, чем выдавал деньги федеральный бюджет. В этой связи не только полная отмена, но даже снижение выдачи новых бюджетных кредитов создает серьезные риски.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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