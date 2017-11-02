Еще один регион взбунтовался: «Верните нам топливные акцизы»

Законодательное собрание Новосибирской области обратилось к федеральным властям с просьбой перераспределить топливные акцизы в пользу регионов. В противном случае налоговая политика федерального центра Москвы может привести к серьезному ухудшению состоянию дорог и «неблагоприятным социальным последствиям».

Новосибирские народные избранники одобрили обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и спикеру законодательного собрания Вячеславу Володину 2 ноября, пишет «Тайга.инфо». 60 депутатов поддержали требования, пятеро не голосовали.

Депутаты считают необходимым оставлять регионам 88% доходов от акцизов или компенсировать все выпадающие доходы за счет трансфертов из федерального бюджета. Сейчас доля регионов составляет 61,7%, с 2018 года она уменьшится до 57,4%. Такое соотношение уже привело к «значительному уменьшению доходов дорожных фондов» регионов, говорится в обращении.

«Для Новосибирской области снижение нормативов только в 2017 году привело к потерям консолидированного бюджета на сумму 2,7 млрд рублей – это почти 40% от существующего объема дорожного фонда Новосибирской области, а за период 2018-2019 годов потери составят еще порядка 5 млрд рублей. Уменьшение доходов дорожного фонда приводит к сокращению расходов на выполнение работ на автомобильных дорогах регионального значения, в том числе: на строительство – в среднем на 40% ежегодно, на капитальный ремонт – в среднем на 60% ежегодно, на ремонт – в среднем на 60% ежегодно. Оставшиеся средства обеспечивают лишь текущее содержание автомобильных дорог и проведение мероприятий по безопасности дорожного движения».

Кроме того депутаты отметили, что снижение темпов дорожного строительства негативно сказывается на положении дел в смежных отраслях – добыче щебня и песка, производстве цемента и битума, а также снижает потребление ГСМ. Кроме того, подчеркивают депутаты, ситуация приведет к тому, что поручение президента Владимира Путина о двукратном увеличении объемов строительства дорог не будет выполнено.

Как писал «Новый День», 31 октября президент России Владимир Путин распорядился, чтобы российское правительство выделило бюджетные кредиты регионам, где сформировалась высокая коммерческая задолженность. «Думаю, нам необходимо предпринять необходимые меры для снижения объема коммерческой задолженности у всех субъектов Федерации до уровня не более половины от собственных доходов», – сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства.

Российский лидер заявил, что «регионам, которые на 1 октября текущего года превысили этот показатель, должен быть предоставлен целевой кредит из федерального бюджета на погашение части их рыночного долга». Путин также напомнил, что данная тема ранее обсуждалась с правительством и Министерством финансов, а госдолг отдельных регионов значительно превышает их годовой доход. «У 11 (превышает – прим. ред.) половину собственных доходов», – сказал глава государства.

«Сейчас не будем говорить о причинах, которые лежат в основе этой ситуации, мы многократно уже об этом говорили, знаем, о чем речь. Важно найти решение для субъектов Федерации, имеющих не только бюджетные, но и значительные рыночные долги», – сказал Путин. Президент пояснил, что при таком уровне долговой нагрузки регионы не смогут эффективно решать задачи развития, обеспечить стандарты качества жизни граждан, проживающих на этих территориях. «Все это приведет к серьезным территориальным диспропорциям», – сказал президент.

На прошлой неделе верховный совет Хакасии направил обращение премьер-министру России Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой выделить республике 28,2 млрд рублей из-за «катастрофической ситуации».

Местные власти пояснили, что региону требуется 4,3 млрд рублей на погашение просроченной кредиторской задолженности, 17,9 млрд рублей – на погашение коммерческих заимствований республики и 6 млрд рублей ежегодно – из-за пересмотра размера финансовой помощи Хакасии с учетом компенсации выпадающих доходов республиканского бюджета от принятых на федеральном уровне решений и делегированных федеральным центром расходных обязательств.

Отметим, что тяжелое положение сложилось и в других российских регионах. Как писал «Новый День», первыми в России признали, что в бюджете не хватает средств на повышение зарплат бюджетникам в 2017 году по майским указам президента РФ власти Карелии. Регион официально попросил помощи у правительства РФ.

По данным карельского Минфина, для достижения целевых показателей оплаты труда врачей, учителей, соцработников и работников культуры «потребность средств бюджета Республики Карелия на 2017 год составляет 783 млн рублей, из них на оплату труда медицинскому персоналу – 97,4 млн». Дефицит финансирования на повышение зарплат учителей составляет 215 млн рублей, отмечала в сентябре первый замминистра образования республики Татьяна Васильева.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 02.11.17

Ученый-зэк из колонии создал финансовую пирамиду и похитил 6 млрд рублей. / Путин пообещал регионам-должникам правительственные кредиты. / Названо число работающих россиян-бедняков: каждый шестой работник не может прокормить себя и семью. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»