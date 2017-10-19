Денег реально нет: Карелии не хватает средств на повышение зарплат бюджетникам

Власти республики Карелия первыми в России признали, что в региональном бюджете не хватает средств на повышение зарплат бюджетникам в 2017 году по майским указам президента РФ. Регион официально попросил помощи у правительства Дмитрия Медведева, пишет РБК.

По данным карельского Минфина, для достижения целевых показателей оплаты труда врачей, учителей, соцработников и работников культуры «потребность средств бюджета Республики Карелия на 2017 год составляет 783 млн руб., из них на оплату труда медицинскому персоналу – 97,4 млн». Дефицит финансирования на повышение зарплат учителей составляет 215 млн рублей, отмечала в сентябре первый замминистра образования республики Татьяна Васильева.

Карелия – единственный регион, у которого на 1 октября 2017 года обнаружилась нехватка собственных средств в размере 97,4 млн рублей на повышение зарплат медработникам по майским указам, следует из письма заместителя министра здравоохранения Натальи Хоровой на имя главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, выдержки из которого приводит РБК. Все остальные регионы подтвердили обеспеченность средствами для выполнения президентского указа по медработникам.

«Проблемы несбалансированности бюджета Республики Карелия, связанные с выпадающими доходами по налогу на прибыль организаций, входящих в консолидированные группы налогоплательщиков, ограничения по государственному долгу, превышающему 100% собственных доходов, и бюджетному дефициту не позволяют без дополнительной помощи из федерального бюджета обеспечить в полном объеме расходы на реализацию указов президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы», – пояснил карельский Минфин в ответе на запрос журналистов.

Издание также отмечает, что в Карелии один из самых высоких по стране уровней госдолга с точки зрения соотношения с собственными доходами региона. Согласно октябрьским поправкам в бюджет республики, собственные доходы Карелии в 2017 году планируются в размере 22,4 млрд рублей, а госдолг на 1 октября составляет 22,7 млрд рублей (соотношение 101,1%). Дефицит бюджета Карелии оценивается в 8,6% собственных доходов. Треть доходной части республиканского бюджета (более 12 млрд рублей) приходится в 2017 году на трансферты из федерального бюджета.

Правительство Карелии обратилось к федеральному правительству и профильным федеральным органам власти за «дополнительной финансовой помощью» для реализации майских указов, следует из ответа Минфина Карелии.

Подписанные президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2012 года указы стали одним из символов его третьего президентского срока. К 1 января 2018 года средние зарплаты зарплат врачей, учителей, работников культуры, социальных работников должны вырасти до 100 или 200% (в зависимости от категории) от средних заработков в соответствующих регионах.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.10.17

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