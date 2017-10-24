Бухгалтерский подход к бюджету угрожает катастрофой экономике России

Российские власти стремятся максимально сократить дефицит бюджета, уменьшая расходы. При этом доходная часть сильно недооценивается. Политика затягивания поясов может привести к значительному снижению потребительского спроса, что грозит еще большими проблемами для казны. В результате российская экономика рискует пойти по разрушительной спирали. Об этом пишет «Независимая газета» со ссылкой на Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН).

По оценке аналитиков, правительство на ближайшие три года сверстало максимально жесткий бюджет. Согласно проекту ожидается сокращение бюджетного дефицита в несколько раз: с 2,2% ВВП в 2017 года до 0,8% в 2019. Доходы вырастут в номинальном выражении, но по отношению к ВВП они просядут с 16% до 14,8%. При этом произойдет и резкое урезание расходов – с 18,1% до 15,6% ВВП за три года.

Эксперты уверены, что такой бухгалтерский подход может вогнать российскую экономику в штопор. «В совокупности факторы недооценки цены на сырье и номинальной величины ВВП определяют занижение прогнозируемой величины доходов федерального бюджета на 9% от общей величины доходов в 2018 году (или 1,3 трлн руб.) и на 12-15% в 2019-2020 годах. Для консолидированного бюджета с учетом внебюджетных фондов масштабы недооценки доходной базы еще более значимы: 1,5 трлн руб. в 2018-м и 1,6-2,4 трлн руб. в 2019-2020 годах», – сообщается в материалах ИНП РАН.

По итогам трех последующих лет прямой вычет ВВП составит 2,5 трлн рублей, оценивают специалисты, или 2,3% от прогнозируемого объема ВВП в 2020 году, который планируется на уровне 110 трлн рублей.

Рост темпов экономики в последнее время бы отмечен дважды – в конце прошлого года и во втором квартале текущего, но каждый раз положительные тенденции не получали достаточного развития. По мнению экспертов, ключевая причина происходящего заключается в избыточном сдерживании внутреннего спроса.

Потребительский спрос ограничивается за счет фактической заморозки реального уровня зарплат бюджетников и недостаточной индексации пенсий. При этом низкая инфляция и жесткая денежно-кредитная политика создают условия для притока ресурсов в банковую систему, из которой не все средства уходят обратно в реальный сектор экономики в виде кредитов.

В Академии народного хозяйства и Институте им. Гайдара также видят угрозу экономике. «По нашему мнению, заложенная в проекте динамика расходов в недостаточной мере позволяет поддерживать за счет бюджета экономический рост и может поставить под угрозу выполнение социальных обязательств», – отмечают эксперты.

Охлаждение потребительского спроса уже сказалось на розничной торговле, в которой задействованы 12 млн россиян или более 18% трудовых ресурсов. В последние годы обороты розничной торговли сокращаются, а прогнозируемая скорость роста сектора не превышает темпов инфляции. По словам аналитиков, любая проблема стабильного функционирования и роста сферы ретейла создает риски для социальной и экономической стабильности страны.

Москва, Зоя Осколкова

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