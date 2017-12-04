1 трлн рублей на стройки для военных отдадут без конкурса

Министерство обороны РФ нашло замену Спецстрою. В списке оказались 12 организаций, которые будут осуществлять работы по проектированию, строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов спецназначения.

Министр обороны Сергей Шойгу просит президента России Владимира Путина наделить выбранные военным ведомством компании специальным статусом, который позволит им приступать к исполнению задач без конкурса, пишет «Коммерсант». По словам главы Минобороны, такое решение значительно сэкономит время.

Напомним, Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой) было юридически упразднено 28 сентября. В результате было создано восемь военно-строительных ФГУПов. Предполагалось, что такая конфигурация позволит Минобороны сконцентрироваться на возведении своих объектов, а сами ФГУПы, обремененные миллиардными долгами, смогут частично оздоровиться.

В 2018-2027 годах на строительство военных объектов выделено 1 трлн рублей. Из 45 разрозненных организаций, которые ранее входили в состав подведомственных Минобороны структур, 12 Шойгу предлагает наделить статусом «единственных». Это позволит избавить ведомство от проведения тендеров и конкурсов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.12.17

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