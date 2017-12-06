Отсутствие конкуренции на госзакупках стоило бюджету полтриллиона рублей

Эксперты оценили потери бюджета из-за отсутствия конкуренции на госзакупках. Несмотря на декларации о необходимости повысить прозрачность торгов, большая часть конкурсов проводится под конкретного участника. В результате государство за три года потеряло около полтриллиона денег налогоплательщиков.

В «Национальном рейтинге прозрачности закупок», который публикуется ежегодно, отмечается, что среднее число участников аукционов падает третий год подряд. Так в первом полугодии 2017 года на один федеральный конкурс приходилось в среднем 2,51 участника, на региональный – 2,68, передает портал Finanz.ru со ссылкой на «Ведомости».

Аналитики оценили потери бюджета от завышенных цен на госзакупках в этот период в 130 млрд рублей. В общей сложности за три года бюджет недосчитался 557 млрд рублей. По словам авторов рейтинга, страна тратит на 100 млрд меньше на здравоохранение.

В Федеральной антимонопольной службе признают проблему. Торги, как правило, выигрывает какой-то избранный участник, нет никакой ценовой конкуренции. Не менее 10% рынка госзаказа функционируют с участием картелей, объем таких торгов оценивается в 4 трлн рублей в год. По данным ФАС, при таком режиме стоимость контрактов завышается на 20-30%. Схема давно известна антимонопольщикам, бороться с ней пытаются с помощью силовых проверок.

Ранее директор департамента развития контрактной системы Минэкономразвития РФ Максим Чемерисов отмечал, что только 5% госзакупок проходят в режиме реальной конкуренции. 36% торгов выигрывает единственный поставщик, в 59% конкурсов заказчики «маскируют» закупку у единственного и заранее определенного участника.

По словам члена экспертного совета при правительстве Георгия Сухадольского, в первую очередь от такой схемы страдают представители малого и среднего бизнеса.

Тем временем, власти только усугубляют ситуацию. Так в ноябре премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому данные о закупках, сумма которых превышает 10 триллионов рублей в год, будут засекречены.

На днях министр обороны Сергей Шойгу обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой наделить специальным статусом 12 организаций, которые будут осуществлять работы по проектированию, строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов спецназначения. Если глава государства поддержит предложение главы Минобороны, эти компании смогут получить госконтракты на 1 трлн рублей без конкурса.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.12.17

«Титановая долина» заплатит полмиллиона за короткий ролик о своих «небывалых достижениях». / Российская валюта под давлением: биржевой курс доллара поднялся до 59 рублей. / Госкомпаниям запретили прокручивать бюджетные субсидии в банках. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»