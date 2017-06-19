Миграция и госзакупки стали самыми коррумпированными сферами

В Генпрокуратуре РФ назвали самые коррумпированные отрасли государственной деятельности. Речь идет о госзакупках, а также разрешительных процедурах по вопросам миграции. Кроме того, за последние шесть лет резко выросло число чиновников, уволенных в связи с утратой доверия.

По словам временно исполняющего обязанности замглавы Управления надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Сергея Плохова, число выявляемых фактов взяточничества с каждым годом увеличивается. В прошлом году было зафиксировано 14,5 тысяч подобных преступлений, это на полтысячи больше, чем годом ранее.

Тем временем, резко возросло число чиновников, лишившихся своих постов в связи с утратой доверия. «В 2015 году было привлечено порядка 130 лиц в связи с утратой доверия, а в 2016 году – уже 383, в первом полугодии 2017 года – 62», – цитирует Плохова ТАСС.

Представитель Генпрокуратуры РФ добавил, что в первое время антикоррупционная мера применялась неохотно, так в год менее ста человек привлекались к дисциплинарной ответственности по данному основанию.

«Наиболее коррупционноемкие сферы – это государственные и муниципальные закупки, осуществление разрешительных процедур, предоставление земельных участков, а также сфера государственного и муниципального контроля и надзора. Вот в эту сферу осуществления разрешительных процедур как раз входят вопросы и миграции, и разных других процедур»,– отметил Плохов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.06.17

В Подмосковье школьница погибла, пытаясь сделать селфи на железнодорожном мосту. / «Яндекс.Такси» не работает по всей России, люди ждут машины часами (СКРИН). / Шквалистый ветер оставил без света 14 тысяч уральцев, в том числе родное село Бориса Ельцина. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»