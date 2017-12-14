Больше других стран из-за ответных санкций России пострадала Германия

Антироссийские санкции ударили по немецкому экспорту. Германия больше других стран ЕС пострадала от ограничений, введенных в ответ российским правительством. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на исследование экономистов Института мировой экономики в Киле (IfW).

Среди всех государств, которых коснулись санкции, на Германию приходится 40% торговых потерь. Другие геополитические игроки затронуты в меньшей степени, пишут аналитики. Так экспорт Великобритании в Россию упал на 7,9%, Франции – на 4,1%, США и вовсе потеряли лишь 0,6%.

В стоимостном выражении Германия из-за сокращения поставок в Россию теряет около 727 млн евро в месяц.

Ранее Австрийский институт экономических исследований по заказу Европарламента провел анализ экономических последствий санкций. Выяснилось, что ограничительные меры стоили Евросоюзу 30 млрд евро, пишет немецкая газета Die Welt. Наибольшие убытки понесла Германия – 11,1 млрд долларов. Кроме того, пострадали Польша, Великобритания и Франция.

До введения продуктового эмбарго объем экспорта стран ЕС в Россию оценивался в 120 млрд евро в год. РФ была четвертым по величине торговым партнером Европейского союза. В прошлом году экспорт снизился до 72 млрд евро.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 14.12.17

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