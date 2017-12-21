Ученые создали модель прогнозирования коррупции

Исследователи научились прогнозировать вероятность проявления коррупции на основе учета макроэкономических и политических факторов. Участие в проекте приняли ученые их Высшей школы экономики и испанского университета Вальядолида.

Специалисты с помощью нейронных сетей, работающих наподобие человеческого мозга, создали модель предупреждения и прогнозирования фактов коррупции в Испании. На основе уже известных случаях взяточничества были созданы самоорганизующиеся карты, на которых отмечалась вероятность роста коррупции. Исследование опубликовал журнал Social Indicators Research (перевод «Популярная механика»).

Согласно выводам ученых, коррупцию может стимулировать изменение ставки налога на недвижимость, рост экономики, рост стоимости жилья, увеличение числа депозитных учреждений и нефинансовых фирм, а также длительное пребывание у власти одной и той же политической партии.

Данная модель может применяться в различных регионах. Ее также можно развивать путем включения других факторов, характерных для определенного государства.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 21.12.17

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