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Пятница, 2 марта 2018, 10:43 мск

Экономика

Банк России лишил лицензии махачкалинский банк «Алжан»

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинской кредитной организации «Алжан». На 1 февраля текущего года по величине активов банк занимал 517 место в банковской системе России. Отмечается, что «Алжан» не является участником системы страхования вкладов.

Поводом для лишения лицензии послужили сделки, проведенные в отношении значительной части активов руководством банка во второй половине февраля. В результате произошла потеря ликвидности, кредитная организация оказалась неспособна к осуществлению дальнейшей деятельности, сообщает пресс-служба регулятора.

«Кроме того, ООО КБ «Алжан» неоднократно допускались нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», – говорится в сообщении ЦБ РФ.

Собственники банка не приняли мер по нормализации деятельности организации. Более того, регулятор заметил «признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов».

В настоящее время полномочия исполнительных органов «Алжана» в соответствии с федеральными законами приостановлены. В банке назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк «Алжан» не является участником системы страхования вкладов, а значит, его клиенты не смогут рассчитывать на страховое возмещение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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