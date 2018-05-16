Российский бизнес выступил категорически против «уголовки» за исполнение санкций

Крупный российский бизнес выступил резко против законопроекта, который предлагает установить уголовную ответственность за исполнение иностранных санкций. Из сообщения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) следует, что данный вопрос обсуждался на заседании бюро правления союза, в состав которого входят крупнейшие предприниматели России.

Как сообщили в управлении корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП, по результатам обсуждения принятого Госдумой в первом чтении законопроекта члены бюро правления пришли к выводу о категорической недопустимости принятия данного законопроекта.

Представители бизнеса считают, что законопроект противоречит политике президента РФ по отказу от избыточной уголовной ответственности и создает дополнительные условия для административного давления на бизнес. В частности, было подчеркнуто, что предусмотренные законопроектом санкции являются чрезмерными.

«Уголовное законодательство не должно предусматривать санкции в отношении лиц, в том числе иностранных граждан, для которых исполнение решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера является обязательным, а невыполнение такого решения ведет к применению санкций в отношении таких лиц уже в соответствии с правом соответствующих иностранных государств», – подчеркнули в РСПП.

Там уверены, что понуждение российских хозяйствующих субъектов, в том числе госкомпаний и компаний с госучастием, к совершению действий, противоречащих введенным США и иными иностранными государствами санкциям, может привести к распространению на такие субъекты вторичных санкций, ограничению их возможности работать на глобальном рынке и еще большему негативному влиянию на российскую экономику.

Бизнес не согласен и с предложением ввести уголовную ответственность в отношении граждан РФ за совершение умышленных действий, способствующих введению иностранных санкций в отношении российских частных и публичных субъектов. В РСПП считают, что это недопустимо, поскольку распространяется и на предпринимателей, которые добросовестно раскрывают информацию о своей деятельности и взаимоотношениях с партнерами.

Там также указали на то, что введение уголовной ответственности за передачу сведений, способствовавших введению антироссийских санкций, «является необоснованным и чрезмерным, а также создает неопределенность для российских граждан из-за риска уголовной ответственности за передачу сведений, которые даже не обязательно привели к введению мер ограничительного характера».

Представители российской бизнес-элиты указывают на то, что, по их мнению, законопроект создает риски необоснованного уголовного преследования россиян и иностранных граждан, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшения делового климата.

Между тем, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США в России, сообщает РИА «Новости». По словам члена комитета Виктора Пинского, ко второму чтению было предложено шесть поправок, которые были отклонены.

Как писал «Новый День», вчера, 15 мая, Госдума приняла в первом чтении проект закона об ответных мерах на санкции США. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата поддержит закон о контрсанкциях.

Москва, Иван Гридин

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