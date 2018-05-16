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Понедельник, 21 мая 2018, 16:03 мск

Новости Экономика

Российский бизнес выступил категорически против «уголовки» за исполнение санкций

Крупный российский бизнес выступил резко против законопроекта, который предлагает установить уголовную ответственность за исполнение иностранных санкций. Из сообщения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) следует, что данный вопрос обсуждался на заседании бюро правления союза, в состав которого входят крупнейшие предприниматели России.

Как сообщили в управлении корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП, по результатам обсуждения принятого Госдумой в первом чтении законопроекта члены бюро правления пришли к выводу о категорической недопустимости принятия данного законопроекта.

Представители бизнеса считают, что законопроект противоречит политике президента РФ по отказу от избыточной уголовной ответственности и создает дополнительные условия для административного давления на бизнес. В частности, было подчеркнуто, что предусмотренные законопроектом санкции являются чрезмерными.

«Уголовное законодательство не должно предусматривать санкции в отношении лиц, в том числе иностранных граждан, для которых исполнение решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера является обязательным, а невыполнение такого решения ведет к применению санкций в отношении таких лиц уже в соответствии с правом соответствующих иностранных государств», – подчеркнули в РСПП.

Там уверены, что понуждение российских хозяйствующих субъектов, в том числе госкомпаний и компаний с госучастием, к совершению действий, противоречащих введенным США и иными иностранными государствами санкциям, может привести к распространению на такие субъекты вторичных санкций, ограничению их возможности работать на глобальном рынке и еще большему негативному влиянию на российскую экономику.

Бизнес не согласен и с предложением ввести уголовную ответственность в отношении граждан РФ за совершение умышленных действий, способствующих введению иностранных санкций в отношении российских частных и публичных субъектов. В РСПП считают, что это недопустимо, поскольку распространяется и на предпринимателей, которые добросовестно раскрывают информацию о своей деятельности и взаимоотношениях с партнерами.

Там также указали на то, что введение уголовной ответственности за передачу сведений, способствовавших введению антироссийских санкций, «является необоснованным и чрезмерным, а также создает неопределенность для российских граждан из-за риска уголовной ответственности за передачу сведений, которые даже не обязательно привели к введению мер ограничительного характера».

Представители российской бизнес-элиты указывают на то, что, по их мнению, законопроект создает риски необоснованного уголовного преследования россиян и иностранных граждан, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшения делового климата.

Между тем, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США в России, сообщает РИА «Новости». По словам члена комитета Виктора Пинского, ко второму чтению было предложено шесть поправок, которые были отклонены.

Как писал «Новый День», вчера, 15 мая, Госдума приняла в первом чтении проект закона об ответных мерах на санкции США. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата поддержит закон о контрсанкциях.

Москва, Иван Гридин

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