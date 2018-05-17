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Понедельник, 21 мая 2018, 15:59 мск

Новости Общество

Глава СПЧ раскритиковал законопроект о пособниках санкций против России

Фото: СПЧ

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов подверг резкой критике законопроект о пособниках санкций против России, который был одобрен депутатами Госдумы в первом чтении и предлагает введение уголовной ответственности за помощь другим странам в разработке антироссийских санкций и их исполнении на территории России.

Федотов сообщил, что СПЧ даст депутатам Госдумы рекомендации по внесению правок в эту законодательную инициативу уже ко второму чтению. По его словам, «при произвольном правоприменении» каждый россиянин рискует оказаться фигурантом уголовного дела.

«Если говорить о действиях, способствовавших введению западных санкций, то, например, и решение о воссоединении России с Крымом тоже было одной из причин введения ограничений. Кого же мы будем за это наказывать? Тем более что понятие «умысел» – очень широкое. Оно включает как прямой умысел, так и косвенный», – подчеркнул Федотов.

Ранее резко против законопроекта высказались представители крупного бизнеса. Из сообщения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) следует, что данный вопрос обсуждался на заседании бюро правления союза, в состав которого входят крупнейшие предприниматели России.

Как писал «Новый День», по результатам обсуждения принятого Госдумой в первом чтении законопроекта члены бюро правления пришли к выводу о категорической недопустимости принятия данного законопроекта. Представители бизнеса считают, что законопроект противоречит политике президента РФ по отказу от избыточной уголовной ответственности и создает дополнительные условия для административного давления на бизнес. В частности, было подчеркнуто, что предусмотренные законопроектом санкции являются чрезмерными.

Бизнес не согласен и с предложением ввести уголовную ответственность в отношении граждан РФ за совершение умышленных действий, способствующих введению иностранных санкций в отношении российских частных и публичных субъектов. В РСПП считают, что это недопустимо, поскольку распространяется и на предпринимателей, которые добросовестно раскрывают информацию о своей деятельности и взаимоотношениях с партнерами.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в свою очередь рекомендовал принять во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США в России. По словам члена комитета Виктора Пинского, ко второму чтению было предложено шесть поправок, которые были отклонены.

Как писал «Новый День», 15 мая Госдума приняла в первом чтении проект закона об ответных мерах на санкции США. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата поддержит закон о контрсанкциях.

Москва, Иван Гридин

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