В России нашли более 1300 «черных кредиторов», использующих метод «утюга и паяльника»

Центробанк РФ продолжает работу по борьбе с нелегальными микрофинансовыми организациями (МФО). За первый квартал 2018 года выявлено более 1300 «черных кредиторов», примерно столько же нарушителей было обнаружено за весь прошлый год. Регулятор предлагает ужесточить ответственность для таких компаний, так как от их деятельности страдают самые незащищенные слои населения.

В 2015 году ЦБ обнаружил 720 нелегальных микрофинансистов, в 2016-м – 1378, в 2017-м – 1374, только за первые три месяца текущего года более 1300, пишут «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Незаконные МФО не внесены в единый реестр, за их деятельностью никто не следит. Такие компании пользуются финансовой малограмотностью населения и выдают займы под баснословный процент, который может достигать отметки в 1000% годовых. Таким образом, граждане получают заем под бешеный процент, который не могут вернуть. При взыскании таких займов нелегальные МФО используют методы «утюга и паяльника».

Основными клиентами «черных кредиторов» становятся малообеспеченные и социально незащищенные слои населения. Происходит это, в числе прочего, потому, что легальные МФО и банки ужесточили требования к заемщикам, они выдают деньги только гражданам с хорошей кредитной историей или зарплатным клиентам.

Зачастую нелегальные микрофинансисты выдают займы под залог недвижимости, заставляя клиентов подписать документы обманным путем. Доказать в суде, что заемщик стал жертвой обмана, практически невозможно. Гражданам, пострадавшим от «черных кредиторов», эксперты советуют обращаться в правоохранительные органы и Центробанк.

Кроме того, для борьбы с нелегальными МФО регулятор предлагает в десять раз увеличить штрафы за повторное нарушение – с 500 тысяч рублей до 5 млн. Законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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