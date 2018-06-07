Центробанк: Приоритеты современной молодежи угрожают пенсионной системе

Поведенческая модель российской молодежи может подорвать основы пенсионной системы. Такой вывод содержится в докладе Центробанка РФ «Основные направления финансового рынка на период 2019-2021 годов». Регулятор видит проблему в том, что так называемое поколение Y (родившиеся в 1980-2000 годах) не склонно к накоплению сбережений.

Регулятор объясняет, что раньше в обществе действовал механизм межпоколенческого трансфера. Сейчас же молодежь старается копить деньги, но использует аккумулированные средства для получения «качественных впечатлений», которые «по своей мотивации не всегда ориентированы на перспективу». Такая «нерациональная» тактика, считают аналитики ЦБ, может оказать серьезное влияние на баланс сбережений, что в свою очередь подорвет устойчивость устоявшейся модели пенсионной системы.

В Центробанке также отмечают, что сегодня, в эпоху развитых IT-технологий, молодежь склонна удовлетворять потребности с помощью благ общего пользования. Одной из основных черт данной поведенческой модели является отказ от «активного обладания» частной собственностью, что влечет негативные эффекты для роста экономики. Впрочем, эксперты ЦБ указывают, что на сегодняшний день «модель потребления, основанная на совместном доступе к сервису, в России находится на ранней стадии формирования».

«Конечную ценность для потребителя в большинстве случаев несет именно пользование, а не владение. Это, в свою очередь, может оказать влияние на баланс сбережений в экономике и стратегии их накопления населением», – говорится в документе. ЦБ предупреждает, что поведенческие нерациональности могут быть использованы финансовыми компаниями в недобросовестных целях. Регулятор предупреждает, что среди россиян «выявлено 14,4% носителей авантюрного финансового поведения», а 11,5% доверчивы к мошенникам.

В целях противодействия негативным тенденциям ЦБ намерен создать «дружественную среду» для взаимодействия с миллениалами, а также отдельно работать с «поведенческой иррациональностью» молодых клиентов, говорится в докладе.

О смене ценностей молодежи в октябре 2017 года говорил министр экономического развития Максим Орешкин. Он указывал, что для поколения Z (люди, родившиеся не ранее середины 1990-х годов) самореализация важнее материального благополучия. «У молодых людей принципиально другое восприятие информации, которое, в свою очередь, меняет все глобальные рынки», – приводит его слова РБК.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.06.18

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