Банк России оценит целесообразность повышения ключевой ставки

Банк России сохраняет сигнал, что будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 21 марта. Об этом сообщил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

«Совет директоров 14 февраля дал сигнал, что на ближайших заседаниях будет оцениваться целесообразность повышения. Те данные, которые поступили за последний месяц, с середины февраля, как-то значимо картину не меняют, в том числе потому, что на самом деле и времени немного прошло», – цитирует его слова «Прайм».

«Насколько активной будет дискуссия по различным альтернативам, это будет зависеть от участников обсуждения», – добавил Заботкин.

Ранее депутаты Госдумы и представители бизнес-сообщества, в том числе госкомпаний, неоднократно высказывали критику в адрес Центробанка, указывая на необходимость смягчения денежно-кредитной политики. В частности, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин подчеркивал, что риск переохлаждения экономики и массового банкротства предприятий из-за высокой ключевой ставки является более значимым, чем ускорение инфляции. По его словам, бизнес очень рассчитывает, что Банк России не будет повышать ставку на ближайших заседаниях.

Напомним, 14 февраля совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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