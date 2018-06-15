ЦБ взял паузу – ключевая ставка осталась без изменений

Центральный банк России в ходе заседания совета директоров, посвященного вопросам процентной политики принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Ранее в марте регулятор предупреждал, что в 2018 году может взять несколько пауз в снижении ключевой ставки.

Так, ЦБ с начала года уже снизил ключевую ставку дважды – в феврале и марте по 0,25 процентного пункта, а в апреле взял паузу из-за необходимости оценки влияния на инфляцию девальвации рубля, вызванной очередными санкциями США.

Как писал «Новый День», в мае первый зампред ЦБ Ксения Юдаева констатировала, что регулятор видит факторы как в сторону снижения ключевой ставки в июне, так и в сторону ее сохранения. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор пока может обойтись без повышения ключевой ставки. Впрочем, она предупреждала о возможном более медленном смягчении денежно-кредитной политики.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Росстат, инфляция в РФ в мае в годовом выражении сохранилась на уровне 2,4%, однако высокие инфляционные ожидания, подогреваемые ценами на топливо, рост реальных зарплат, ускорение кредитования физлиц и ряд глобальных факторов удержали Банк России от продолжения снижения ставки и ожидавшегося перехода к нейтральной денежной политике со ставкой в диапазоне 6-7% годовых.

Теперь сохранение относительно жесткой ДКП объясняется объявленными вчера правительством планами по повышению НДС с 18% до 20%. С учетом влияния предложенных налогово-бюджетных мер на инфляцию и инфляционные ожидания требуется замедление перехода к нейтральной денежно-кредитной политике», – говорится в сообщении регулятора. При этом Банк России отметил, что денежно-кредитные условия на фоне ранее принятых решений о снижении ставки уже близки к нейтральным и «практически не оказывают сдерживающего влияния на динамику кредита, спроса и инфляции».

На этом фоне прогноз темпов роста российской экономики на 2018 год, который ранее, по словам госпожи Юдаевой, ЦБ намеревался пересмотреть, также сохранен на уровне 1,5-2%, сопоставимой динамики регулятор ожидает в 2019-2020 годах. В сообщении Банка России отмечается, что в первом квартале годовые темпы прироста ВВП составили 1,3%, что несколько ниже мартовского прогноза. «Это связано с более медленным, чем ожидалось, увеличением инвестиций в основной капитал, в том числе с сокращением объема работ в строительстве, а также с пересмотром Росстатом данных за 2017 год. В апреле произошло улучшение показателей инвестиционной и производственной активности, что подтверждает временный характер замедления экономической активности в марте 2018 года», – пояснили в ЦБ.

Одновременно регулятор сузил коридор прогноза по инфляции на 2018 год до 3,5-4% в 2018 году и ожидает ее краткосрочного повышения до 4-4,5% в 2019 году и возврата к темпам 4% в год к 2020 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.06.18

Гайский ГОК будет вытаскивать руду гигантским колесом-рекордсменом. / Путин тут ни при чём: в Кремле прокомментировали повышение пенсионного возраста. Президент обещал одно, но «за 13 лет многое изменилось», объяснил Песков. / Половина метро или шесть Ельцин-центров: что можно купить на средства от повышения пенсионного возраста свердловчан. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»