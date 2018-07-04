Bank of America: обрушение экономики 1998 года может повториться

Аналитики Bank of America Corp. утверждают, что на фондовых рынках сложилась картина, похожая на ту, которая наблюдалась 20 лет назад перед одним из самых тяжелых экономических кризисов в истории. Специалисты не исключают повторения трагических событий 1998 года.

По данным Bank of America, рынки развивающихся стран рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний показывают положительную динамику, пишет Bloomberg.

«Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран – все это похоже на эхо событий 20-летней давности», – отмечает ведущий инвестиционный аналитик банка Майкл Хартнетт.

В 1990-х сложилась подобная ситуация, американский доллар подорожал на четверть, когда развивающиеся экономики демонстрировали спад. В настоящее время происходит то же самое, рынок облигаций развивающихся стран снижается, достигая минимума с момента мирового финансового кризиса, указывают эксперты.

Ранее мировую рецессию прогнозировал и Всемирный банк. В обзоре «Глобальные экономические перспективы» указывается, что ситуация начнет накаляться после 2019 года. И.о. главного экономиста ВБ Шантаянан Девараджан отмечает, если протекционистская политика приведет к торговым войнам, то последствия могут быть разрушительными.

Сиэтл, Служба информации РИА «Новый День»

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