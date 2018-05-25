Путин анонсировал новый экономический кризис

Президент РФ Владимир Путин предупредил о возможном новом системном экономическом кризисе, «с которым мир еще не сталкивался». Такой вариант, по его мнению, возможен в случае пренебрежения нормами международного права и утраты доверия между ключевыми игроками на мировом рынке.

«Запущенная спираль санкций и ограничений только раскручивается и бьёт по всё большему числу стран и компаний, включая тех, кто был уверен, что к ним-то режим торговых ограничений никогда не будет применяться, что подобные проблемы обойдут их стороной», – констатировал президент РФ, выступая на Петербургском экономическом форуме.

По его оценке, «произвольность и бесконтрольность неизбежно порождают соблазн использования инструментов ограничений – снова и снова, всё шире и шире, направо и налево, по любому случаю, невзирая на политическую лояльность, на разговоры о солидарности, на прежние соглашения и многолетние кооперационные связи».

«Вы хорошо знаете, что выход одной из сторон контракта из правового поля, срыв договорённостей всегда означает существенные риски и издержки. Это аксиома деловой практики. В глобальном масштабе такое поведение целых государств, особенно центров силы, чревато самыми негативными, если не разрушительными последствиями. Тем более сейчас, когда пренебрежение существующими нормами и утрата взаимного доверия могут наложиться на непредсказуемость, турбулентность колоссальных технологических перемен», – подчеркнул Путин.

Как считает глава российского государства, «такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир ещё не сталкивался или давно уже не сталкивался».

«Он [кризис] затронет всех без исключения участников мировых экономических отношений. Глобальное недоверие ставит под вопрос перспективы глобального роста. Логика экономического эгоизма плохо сочетается с сегодняшней специализацией стран и компаний, с выстраиванием сложных глобальных производственных цепочек. Фактически это может отбросить мировую экономику и торговлю далеко в прошлое, в эпоху натурального хозяйства, когда каждый был вынужден производить всё сам», – заявил Путин.

По его мнение, этот процесс «неизбежно ведёт к снижению эффективности экономики, к потерям в производительности труда, к растрате достижений науки и технологий, способных изменить жизнь людей к лучшему».

«Тревожные тенденции мы видим уже сегодня. Подрывается стабильность деловых связей. Усиливаются дезинтеграционные процессы. Девальвируются формы многостороннего сотрудничества, эффективность международных институтов и соглашений», – сказал президент РФ.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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