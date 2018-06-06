Всемирный банк прогнозирует глобальный экономический кризис

В ближайшие годы мир столкнется с новым экономическим кризисом. Такого мнения придерживаются эксперты Всемирного банка. Причиной глобальной стагнации станет политика протекционизма, на которую взяли курс сильнейшие экономики планеты.

В новом обзоре «Глобальные экономические перспективы» указывается, что ситуация начнет накаляться после 2019 года. Крупные финансовые кризисы возникают регулярно, примерно раз в десятилетие. В последний раз экономическое развитие замедлилось в 2009 году, значит, пришло время для новых потрясений.

В 2017-2018 годах мировая экономика росла примерно на 3,1% ВВП в год. К 2020 году, по оценкам аналитиков, она снизится до 2,9% ВВП в год. И.о. главного экономиста Всемирного банка Шантаянан Девараджан отмечает, если протекционистская политика приведет к торговым войнам, то последствия могут быть разрушительными.

Кроме того, угрожают мировой финансовой стабильности и другие факторы, а именно, растущие риски дефолта развивающихся экономик, ужесточение кредитной политики США и закредитованность государственного и частного секторов, показатели которой уже превысили уровень 2009 года.

Политику протекционизма вернул в мировую повестку президент США Дональд Трамп. Под его руководством Соединенные штаты в одностороннем порядке разрывают соглашения, покидают торговые объединения и вводят пошлины на импортные товары.

Ранее о новом системном экономическом кризисе, «с которым мир еще не сталкивался», говорил президент России Владимир Путин. «Запущенная спираль санкций и ограничений только раскручивается и бьет по все большему числу стран и компаний, включая тех, кто был уверен, что к ним-то режим торговых ограничений никогда не будет применяться, что подобные проблемы обойдут их стороной», – отметил глава государства в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 06.06.18

Стройки, еда, лекарства – три главных сферы для махинаций в госзакупках. / «Возраст «ягодка опять» переносится с 45 на 75»: россияне о повышении пенсионного возраста. / Повышать пенсионный возраст в бедной России – кощунственно и бесчеловечно. Депутаты предлагают ввести мораторий на пенсионную реформу. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»