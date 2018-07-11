ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни

Банк России лишил лицензии самарский «Газбанк». По данным регулятора, кредитная организация скрывала свое финансовое положение, в то же время на балансе банка накапливались проблемные активы. На 1 июля 2018 года «Газбанк» занимал 134 место в банковской системе РФ.

«Руководством и собственниками кредитной организации не были предприняты действенные меры по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у АО АКБ «ГАЗБАНК» лицензии на осуществление банковских операций», – говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Отмечается, что «Газбанк» уклонялся от выполнения требований об оценке принимаемых рисков, нарушал законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

За последний год регулятор 11 раз вводил меры надзорного воздействия в отношении кредитной организации. «Газбанку» дважды запрещали принимать вклады от населения.

Отмечается, что «Газбанк» является участником системы страхования вкладов. Аннулирование лицензии считается страховым случаем. Вкладчики могут рассчитывать на страховое возмещение в размере 100% средств на депозитах, но не более 1,4 млн рублей на одного клиента.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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