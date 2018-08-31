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Пятница, 31 августа 2018, 10:21 мск

Новости Экономика

ЦБ лишил лицензии «К2 Банк» с незастрахованными вкладами

Банк России принял решение об отзыве лицензии у «К2 Банка». По данным регулятора, кредитная организация не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Карачаево-Черкесской Республики. Вклады в банке не были застрахованы.

«К2 Банк» специализировался на предоставлении банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях. В общей сложности банк выдал гарантий на 9,5 млрд рублей, что в пять раз превышает объем собственных средств кредитной организации.

Банк некорректно отражал в учете расходы на сумму 400 млн рублей, связанные с оплатой услуг агентов по привлечению принципалов, что привело к искажению финансового результата его деятельности.

Регулятор трижды за последний год применял в отношении «К2 Банк» меры надзорного воздействия. Аудиторы пришли к выводу, что действия руководства банка создали реальную угрозу интересам кредиторов. При этом «К2 Банк» не является участником системы страхования вкладов.

По состоянию на 01.08.2018 года «К2 Банк» занимал 349 место в банковской системе РФ. Организация не являлась социально значимой и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Карачаево-Черкесии.

Черкесск, Служба информации РИА «Новый День»

Черкесск. Другие новости 31.08.18

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Метки / ЦБ РФ

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