Механизм особых экономических зон в России остается неэффективным для отечественной экономики. К такому выводу пришла Счетная палата России после анализа работы особых экономических зон (ОЭЗ). Учитывая соотношение вложенных средств федерального бюджета с общим объемом привлеченных инвестиций, СП отказалась признать эффективными 10 из 25 действующих ОЭЗ, говорится в сообщении контрольного органа.

В СП подчеркнули, что, несмотря на усилия правительства, принимаемых мер по повышению эффективности механизма недостаточно. «На сегодняшний день все еще существует ряд проблем, связанных как с созданием, так и с работой ОЭЗ», – указало контрольное ведомство.

Счетная палата в числе неэффективных особых экономических зон назвала ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» и «Байкальская гавань», портовую ОЭЗ «Ульяновск», ОЭЗ промышленно-производственного типа «Моглино», ОЭЗ технико-внедренческого типа «Иннополис», ОЭЗ туристического кластера под управлением АО «Курорты Северного Кавказа».

По данным СП, на их финансирование из федеральной казны было направлено 55,1 млрд рублей, при этом объем привлеченных инвестиций составил лишь 7,6 млрд рублей.

Контрольный орган признал «условно эффективной» деятельность ОЭЗ, созданных в Татарстане, Липецкой области и Санкт-Петербурге, поскольку в основном в данных зонах объем инвестиций со стороны резидентов существенно превысил объем вложенных средств федерального бюджета. Однако в ведомстве отметили, что эти ОЭЗ изначально создавались в регионах с благоприятным предпринимательским и инвестиционным климатом.

В Счетной палате напомнили, что с 2005 по 2017 год в России на основании постановлений кабмина было создано 36 ОЭЗ на территориях 31 региона. В 2010-2017 годах, по информации СП, из-за неэффективности ОЭЗ и непроработанных управленческих решений досрочно прекратили работу 11 ОЭЗ, на финансирование которых из российского бюджета было направлено более 4,5 млрд рублей. Получается, что указанные средства были использованы нерезультативно, указывают в Счетной палате. По состоянию на 1 сентября 2018 года на территориях 22 регионов существуют 25 ОЭЗ.

Как отмечают в СП, в стране до сих пор не утвержден «документ стратегического планирования по единому механизму создания и функционирования инструментов развития территорий России», и это одна из важнейших проблем. «Его отсутствие является причиной непроработанных управленческих решений, приводящих в ряде случаев к использованию бюджетных средств без достижения требуемого результата», – заявил аудитор Счетной палаты Сергей Агапцов.

В контрольном ведомстве заявили, что за последние 12 лет на создание и развитие ОЭЗ было направлено 201,2 млрд бюджетных рублей – из них 131,4 млрд рублей выделил федеральный бюджет и 69,8 млрд рублей – региональные бюджеты. За этот период резиденты инвестировали средства общим объемом 292,1 млрд рублей. «Наибольший объем (66,7%) привлечен резидентами трех ОЭЗ: в республике Татарстан («Алабуга»), в Липецкой области, в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении.

Общую стоимость строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ на 1 января 2018 года за счет всех источников СП оценивает в 491,9 млрд рублей, в том числе за счет бюджетных средств – в 254 млрд рублей. При этом не определены источники финансирования строительства объектов на сумму 197,8 млрд рублей, подчеркивает ведомство. По сравнению с прошлым годом стоимость объектов инфраструктуры, необеспеченных финансированием, увеличилась в 2,6 раза. По словам аудитора, одной из причин сложившейся ситуации является «ненадлежащее исполнение Минэкономразвития, органами исполнительной власти регионов, а также управляющими компаниями возложенных на них полномочий по управлению ОЭЗ».

Счетная палата полагает, что «правила оценки эффективности функционирования ОЭЗ требуют доработки», так как исходя из используемых Минэкономразвития показателей «невозможно оценить рост обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, туризма, доступность санаторно-курортной сферы, рост новых видов продукции и технологий за счет механизма ОЭЗ».

В СП констатировали, что «плановые и фактические показатели отчета Минэкономразвития об оценке эффективности функционирования особых экономических зон не соответствуют госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Напомним, президент России летом 2016 года ввел мораторий на создание новых ОЭЗ в стране из-за низкой эффективности инвестирования бюджетных средств в их создание. Спустя два года губернатор Новгородской области Андрей Никитин попросил Путина отменить этот мораторий, ссылаясь на то, что Минэкономразвития приняло меры по повышению эффективности работы ОЭЗ. Глава государства согласился с предложением снять мораторий и поручил главе МЭР подготовить соответствующий доклад. Документ был внесен в администрацию президента в мае 2018 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.10.18

«Вы их там шишками кормите?» Россияне все чаще жалуются на больницы, врачей и страховщиков. / Менее половины многодетных семей получат компенсацию за землю: в приоритете – конгресс-холл. / Миллиарды потрачены зря: моногорода в России переживают перманентный кризис. Счетная палата РФ констатировала провал очередной госпрограммы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»