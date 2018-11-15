За пять лет более 400 российских банков лишились лицензии

Центробанк России с начала массовой чистки банковской системы лишил лицензии более 400 кредитных организаций. Об этом сообщила глава регулятора РФ Эльвира Набиуллина.

«За последние годы мы в России отозвали более 400 банковских лицензий, санировали более 30 банков, в том числе три очень крупных банковские группы», – сказала Набиуллина, выступая на VIII конгрессе финансистов Казахстана.

Ранее глава ЦБ заявляла, что основная работа по очищению российского банковского сектора почти завершена, планируется закончить ее полностью в течение 2-3 лет.

Набиуллина неоднократно говорила о том, что необходимо усилить ответственность собственников и менеджеров банков, в том числе субсидиарную ответственность за убытки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.11.18

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