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Четверг, 15 ноября 2018, 14:23 мск

Новости Экономика

За пять лет более 400 российских банков лишились лицензии

Фото: kremlin.ru

Центробанк России с начала массовой чистки банковской системы лишил лицензии более 400 кредитных организаций. Об этом сообщила глава регулятора РФ Эльвира Набиуллина.

«За последние годы мы в России отозвали более 400 банковских лицензий, санировали более 30 банков, в том числе три очень крупных банковские группы», – сказала Набиуллина, выступая на VIII конгрессе финансистов Казахстана.

Ранее глава ЦБ заявляла, что основная работа по очищению российского банковского сектора почти завершена, планируется закончить ее полностью в течение 2-3 лет.

Набиуллина неоднократно говорила о том, что необходимо усилить ответственность собственников и менеджеров банков, в том числе субсидиарную ответственность за убытки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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