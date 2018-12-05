Центробанк сократил штат специалистов банковского надзора

Центробанк России провел реформу системы банковского надзора, сократив штат специалистов на 45%. По словам замглавы регулятора Ольги Поляковой, это позволило повысить управляемость, исключить региональные различия в подходах к оценке бизнес-моделей банков и убрать лишние звенья в процессе принятия решений, сделав надзор более оперативным.

Сотрудники Банка России прошли профессиональное тестирование. «Самое важное – наш кадровый состав на сегодняшний день сформирован из понимающих именно надзорные процессы сотрудников. Нам удалось обеспечить непрерывность деятельности в процессе реформирования, сохранить накопленные нашими сотрудниками в регионах знания о кредитных организациях», – рассказала Полякова в интервью «Российской газете».

На проведение крупнейшей с момента создания банковского надзора реформы у регулятора ушло два года. В результате в центральном аппарате Банка России и в его территориальных подразделениях осталось менее одной тысячи человек. ЦБ окончательно «ушел» из территориальных учреждений и теперь сосредоточен в двух подразделениях центрального аппарата – Службе текущего банковского надзора и Департаменте надзора за системно значимыми кредитными организациями.

«Основная наша задача сейчас – перейти к комплексной оценке деятельности кредитной организации, а это можно сделать только при полном понимании, что собой представляет ее бизнес-модель, видеть ее деятельность в разрезе региона, в разных сегментах бизнеса. То есть, на чем банк зарабатывает, на чем он теряет, в чем его сильные и слабые стороны, насколько он жизнеспособен в сложной конкурентной среде на рынке», – пояснила замглавы регулятора.

Кроме того, реформа помогла решить проблему различных подходов к одним и тем же ситуациям в разных регионах, которые возникали иногда в силу того, что региональные подразделения слишком «проникались симпатией» к поднадзорным.

Полякова подчеркнула, что централизация позволяет надзору быть более профессиональным – иметь в штате специалистов, которые в состоянии качественно оценить бизнес банка по разным параметрам.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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