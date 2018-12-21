ЦБ РФ лишил лицензии два банка из третьей сотни

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у двух кредитных организаций – «Руссобанк» и «Донхлеббанк». Оба банка неоднократно нарушали требования регулятора, а руководство не предпринимало действий, чтобы нормализовать их работу.

По итогам проверки «Руссобанка» специалисты ЦБ пришли к выводу, что организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, существенную часть которых составляли сделки по продаже розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж.

«Донхлеббанк» финансировал строительные проекты группы компаний, которые принадлежали собственнику кредитной организации. В результате на балансе банка образовался значительный объем проблемных активов. «Надзорный орган на протяжении текущего года неоднократно выявлял недооценку ПАО «Донхлеббанк» кредитного риска и завышение стоимости имущества в учете кредитной организации», – сообщает пресс-служба регулятора.

В «Руссобанке» и «Донхлеббанке» ЦБ неоднократно вводил меры надзорного воздействия, в том числе запрещал привлечение денежных средств физических лиц. Однако собственники и руководители кредитных организаций не предприняли действенных мер по нормализации работы банков.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 декабря 2018 года «Руссобанк» занимал 298 место в банковской системе РФ, «Донхлеббанк» – 268 место.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. Это значит, что вкладчики имеют право на получение страхового возмещения в размере 100% суммы вклада, но не более 1,4 млн рублей. Как сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 27 декабря 2018 года. О дате начала выплат страхового возмещения будет сообщено дополнительно.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.12.18

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