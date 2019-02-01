В 2018 году через российские банки незаконно обналичили 177 млрд рублей

За прошлый год через банковскую систему РФ были нелегально обналичены 177 млрд рублей. Об этом сообщил зампред Центробанка России Дмитрий Скобелкин.

По его словам, этот показатель снизился в два раза по сравнению с 2017 годом. Основные незаконные операции ушли из банковского сектора на «неорганизованный рынок». По подсчетам регулятора там объем нелегального оборота превышает 100 млрд рублей.

В то же время уменьшился и нелегальный вывод денег через кредитные организации, передает «Российская газета». «По предварительным оценкам, объем вывода денежных средств за рубежом клиентами кредитных организаций в 2018 году сократился на 20% и составил 63 млрд рублей против 77 млрд рублей в предыдущем году»,– сказал Скобелкин на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией «Россия».

Представитель регулятора также рассказал о сокращении более чем в два раза объема средств, выведенных через предъявление исполнительных документов по фиктивным судебным спорам. Скобелкин сообщил, что ЦБ и Минюст готовят законодательные изменения, которые позволят банкам при наличии серьезных подозрений приостанавливать перечисление средств по исполнительным листам.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.19

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