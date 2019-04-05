российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 5 апреля 2019, 12:33 мск

Новости Экономика

Банк «Иваново» лишился лицензии за систематическую ложь в отчетах

Центробанк отобрал лицензию у коммерческого банка «Иваново». Администрация кредитной организации многократно нарушала российское законодательство, а также предоставляла недостоверную информацию о положении в банке.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, КБ «Иваново» «допускал многочисленные нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Занижал величину резервов, при этом завышая стоимость своего имущества.

Банк специализировался на выдаче кредитов населению. Аудиторы выяснили, что более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. Деньги кредитная организация привлекала от граждан, на вклады физлиц приходилось около 90% всех привлеченных банком средств.

«КБ «Иваново» также осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов», – отметили в ЦБ.

Банк являлся участником системы страхования вкладов. По данным на сайте АСВ, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 19 апреля. Клиенты банка могут получить страховку в размере 100% вклада, но не более 1,4 млн рублей.

Банк «Иваново» занимал 294 место в банковской системе РФ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.04.19

«Есть ряд объектов»: Севастополю и Крыму добавят миллиардов и продлят ФЦП. / Председатель Союза архитекторов рассказал, почему их помещение арестовали за долги по ЖКХ. / Власти Югры выделят миллионы рублей на телефонные опросы граждан. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / ЦБ РФ

Ставки по кредитам могут вырасти из-за новых требований Центробанка

Закредитованность россиян приблизилась к историческому максимуму

Можно было две Олимпиады провести: аналитики оценили расходы ЦБ на зачистку банковского сектора

ЦБ лишил лицензии очередной банк-«прачечную»

Российские госбанки продолжают игнорировать Крым: на полуострове опасаются кризиса

Центробанк выдаст банковскую лицензию впервые за четыре года

Тарифы на вывоз мусора в России подскочили в среднем на 51%

Набиуллина рассказала, когда ставки по ипотеке снизятся до 8%

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,

Новости партнеров