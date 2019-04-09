В «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 млрд рублей

Более 1,6 млрд рублей было похищено в подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха». Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка по итогам проверки исполнителей оборонного заказа.

Как сообщается в докладе о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, похищенные деньги были выделены на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения, передает РИА «Новости».

Документ направлен в Совет Федерации. По итогам прокурорских проверок уже возбуждены уголовные дела.

Генпрокуратура действовала совместно с правоохранительными и контролирующими органами. В общей сложности проверили почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральные органы власти (МЧС, Роспатент, Федеральное медико-биологическое агентство, ФСИН) и государственные корпорации («Роскосмос», «Росатом», Концерн «Алмаз-Антей», ОАК, «Уралвагонзавод»).

Среди выявленных нарушений – неправомерное распоряжение средствами, которые выделялись на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышение стоимости самих работ и срыв сроков их исполнения.

Ранее Счетная палата опубликовала график проверок на текущий год. Среди прочего аудиторы проверят «Роскосмос», причем контрольные мероприятия пройдут как в самой госкорпорации, так и в ее «дочках». Цель – определить эффективность использования бюджетных средств. Стоит отметить, что ранее глава СП Алексей Кудрин уже называл «Роскосмос» рекордсменом по нарушениям.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.04.19

У югорских медиков, которые хранили детское питание в морге, нашли склад с едой в инфекционном отделении. / Откаты на дебатах: аренду киевского стадиона «Олимпийский» подняли в шесть раз. / Минэкономразвития РФ потеряло бедных, но нашло экономический рост. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»