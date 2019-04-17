Центробанк лишил лицензии банк из топ-200

Банк России сообщил об отзыве лицензии у «Тройка-Д Банка». По величине активов кредитная организация занимала 185 место в банковской системе РФ.

По данным регулятора, «Тройка-Д Банк» неоднократно нарушат требования антиотмывочного законодательства, не предоставлял информацию об операциях, подлежащих контролю, систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также скрывал свое реальное финансовое положение.

Кроме того, в банке проводились «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала, нарушались федеральные законы по регуляции банковской деятельности. В отношении «Тройка-Д Банка» за последний год несколько раз вводились ограничения, в том числе кредитной организации запрещали принимать средства физлиц во вклады.

«Тройка-Д Банк» является участником системы страхования вкладов. Это значит, что клиенты банка имеют право получить страховку в размере 100% вклада, но не более 1,4 млн рублей.

В пресс-службе Агентства по страхованию вкладов уточнили, что выплаты клиентам банка начнутся не позднее 29 апреля 2019 года. «До указанной даты Агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации АО «ТРОЙКА-Д БАНК», а также разместит на сайте Агентства в сети Интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам», – говорится в сообщении АСВ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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