Эксперты оценили подорожание за год шашлычного набора в России

Стоимость шашлычный набор за год выросла на 16%: чтобы приготовить мясо на углях в эти майские праздники, россияне были вынуждены потратить не менее 970 рублей, пришли к выводу аналитики крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД», передает РИА «Новости».

Компания проанализировала траты россиян с 1 по 5 мая в розничных магазинах и заведениях общепита, сравнив их с аналогичным периодом прошлого года. «Затраты россиян на минимальный шашлычный набор, в который входят порция шашлыка, мангал, шампуры, розжиг, в эти майские праздники составили 970 рублей, что выше прошлогоднего показателя на 16%», – подсчитали специалисты.

Средняя стоимость порции шашлыка приросла на 13% и составила 320 рублей. При этом эксперты отметили, что мясо, приготовленное на углях в текущем году пользовалось большим спросом, чем в прошлом – число покупок из «шашлычного набора» выросло на 6%. Средний чек при покупке мангала составил 420 рублей, что на 19% больше, чем в прошлом году. Шампуры подорожали на 9% – до 145 рублей, средства для розжига – на 35%, до 85 рублей.

В топ-регионов лидеров по затратам на шашлыки и принадлежности, по данным аналитиков, вошли Московская область и Москва, Свердловская и Челябинская области, Татарстан. Чаще всего россияне покупали шашлыки из свинины.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.05.19

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