ФАС обвинила роботов в росте цен на медикаменты

В России появилась новая форма монополизации рынка, которая приводит к росту цен. Главная причина – вредоносные программы. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

«Та же цифровизация экономики привела к совершенно фантастическим последствиям для рынка в России. Сегодня картельные соглашения заключаются не в банях, не в ресторане представителями бизнеса, их заключают роботы с помощью специальных вредоносных программ», – сказал Артемьев на международном Московском академическом экономическом форуме.

По его словам, ФАС уже дважды выявила подобные случаи в ходе расследований, пишет «Российская газета». «Роботы действуют самостоятельно в сети интернет, сами заключают горизонтальные соглашения, которые приводят к росту цен», – добавил Артемьев.

Специалисты антимонопольной службы выявляют не только программы, которые заключают такие соглашения, но и имеют техническое оснащение, которое помогает выйти на стоящих за ними лиц.

Артемьев уточнил, что наиболее засорены картельными сговорами рынки медикаментов и строительства. Ущерб от монополизации глава ФАС оценил в 2% ВВП.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.05.19

Роспотребнадзор решил выяснить, чем питаются россияне. / «Нам «шашечки», или ехать?» Правительство РФ опять «мутит» с платой за отопление. / Начальник ГУСа обходится Тюменской области в миллион рублей в месяц. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»