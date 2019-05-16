У большинства россиян не хватает денег на сбережения

Две трети российских семей не имеют возможности откладывать деньги. По словам аналитиков, дело в том, что у россиян слишком низких уровень доходов, которых хватает только на самое необходимое. Таковы результаты опроса лаборатории Левада-центра.

65% респондентов заявили, что у них нет сбережений. Эта доля остается стабильной с 2012 года. Главная причина отсутствия финансовой подушки безопасности у большинства российских семей – низкий уровень доходов, пишет РБК.

По данным Росстата, с 2014 по 2017 год доходы граждан России постоянно падали. Только в 2018 году был незначительные рост на 0,1%. При этом в прошлом году доля доходов россиян, направленных на сбережения, оказалась самой низкой за последние 20 лет.

На ежедневное потребление уходит большая часть заработанных денег. Если что-то остается, то граждане предпочитают потратиться на отдых, образование, покупку товаров длительного пользования, либо направить средства на сбережения. «Если доходы низкие, то возможности сберегать нет», – говорят эксперты.

В настоящее время, большая часть доходов россиян уходит на текущее потребление и обязательные платежи, доля которых выросла до максимума в истории России. Накапливать средства имеют возможность только семьи с высоким доходом. Большая часть из них проживают в мегаполисах. В сельской местности сберегают лишь треть жителей.

Средний размер сбережений в России – 140-219 тысяч рублей. Половина россиян оценивает свою подушку безопасности в 56,5 тысяч рублей.

Лишь каждый пятый говорит о том, что сейчас самое время откладывать деньги. Треть считают момент не подходящим, 38% не смогли сказать, является ли это время хорошим или плохим для сбережений.

В опросе Левада-центра приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян, проживающих в 137 населенных пунктах 50 субъектов страны.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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