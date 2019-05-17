Ниже прожиточного минимума в РФ зарабатывают 60 региональных депутатов

Доход 60 региональных депутатов за 2018 оказался ниже прожиточного минимума, еще 11 народных избранников задекларировали нулевой заработок. Из деклараций также следует, что 49 депутатов живут за чертой бедности, что на шесть человек больше, чем годом ранее. Среди них 11 парламентариев из Дагестана, 10 – из Северной Осетии и трое – из Хакасии.

Меньше остальных слуг народа заработал депутат заксобрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш. За прошлый год он задекларировал три копейки. На своем YouTube-канале он объяснил это тем, что «страна в жопе, и я вместе с ней».

Среди депутатов, ничего не заработавших за 2018 год, трое представителей парламента Северной Осетии, а также депутаты Белгородской, Курской, Омской, Орловской, Томской и Ульяновской областей, Камчатского края и Якутии.

По мнению заместителя директора российского отделения Transparency International Ильи Шуманова, нулевые доходы у депутатов – аномалия, передает «Дождь». «Такие депутаты – безработные по факту», – сказал он, отметив, что парламентарии «стараются не показывать» официальный доход.

Обнаружились среди региональных депутатов и рублевые миллиардеры. Таковых РБК насчитало 6 человек. Максимум среди них за прошлый год заработал председатель комитета по аграрной политике Владимирского заксобрания Павел Антов (9,97 млрд рублей).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.05.19

В Приморье кассир банка похитила 28 млн рублей. / В одиозном ямальском ГУПе нашли недостачу на 4,7 млн рублей. / Губернатор Моор наградит известного тюменского политика к юбилею. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»