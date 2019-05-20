Работодатели задолжали россиянам зарплату на 3 млрд рублей

Российские предприятия не выплатили своим сотрудникам заплату в размере около 3 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, задачи по снижению задолженности по заработной плате находятся на особом контроле правительства, передает «Интерфакс». «По наиболее актуальным данным, на 1 апреля 2019 года суммарная задолженность по заработной плате составила 2,9 млрд рубле», – заявила Голикова на X съезде Федерации независимых профсоюзов России.

При этом в первые два месяца года работодатели погасили задолженность по зарплате на сумму 2,9 млрд рублей. В прошлом году предприятия закрыли долги перед работниками на общую сумму 13,6 млрд рублей.

Голикова добавила, что в настоящее время идет разработка законопроекта, который разрешит инспекциям по труду принуждать работодателей выплачивать начисленные, но не выплаченные работнику заработную плату и другие выплаты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.05.19

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