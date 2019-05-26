Ростуризм дал прогноз по выходу России в топ туристических направлений

Ростуризм поставил цель увеличить долю туризма в ВВП РФ до 4,8% к 2025 году, а также добиться к этому времени вхождения страны в число 12 наиболее популярных туристических направлений в мире. Соответствующее заявление сделала руководитель ведомства Зарина Догузова на открытии пятого по счету заседания российско-японской комиссии по развитию туризма

«Целевым ориентиром для нас является достижение показателя совокупного вклада туризма в ВВП страны на уровне 4,8% к 2025 году, а также рост экспорта туристических услуг до $21 млрд к 2025 году. Таким образом, мы рассчитываем, что РФ к 2025 году войдет в топ-12 стран по рейтингу Всемирной туристской организации», – цитирует ее слова ТАСС.

По словам Зарины Догузовой, ключевыми мерами для достижения этих показателей станут дальнейшая либерализация визового режима и развитие региональных туристических направлений, в частности Дальнего Востока. «Мы будем активно заниматься цифровизацией туристической отрасли. Мы также собираемся активно заниматься продвижением туристической отрасли РФ на международном рынке и работать над подготовкой специалистов в сфере туризма», – рассказала глава Ростуризма.

Пятая российско-японская конференция проходит в Токио. Российскую делегацию возглавляет руководитель Федерального агентства по туризму Догузова. Японскую сторону представляет руководитель агентства по туризму Страны Восходящего Солнца Хироси Табата. Сторонам предстоит обсудить конкретные пути реализации, достигнутых лидерами России и Японии в январе этого года договоренностей об увеличении туристического потока до 400 тысяч человек, по 200 тысяч с каждой стороны к 2023 году. Это почти в два раза больше настоящего уровня. По итогам конференции будет принято совместное заявление.

Формат конференций существует с 2005 года согласно принятой в 2005 году программе по укреплению сотрудничества правительств России и Японии в области туризма. Последняя подобная встреча состоялась в 2017 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.05.19

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