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Четверг, 6 июня 2019, 08:18 мск

Новости Экономика

Новосибирский банк «Взаимодействие» лишился лицензии

Центробанк отобрал лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию в новосибирском банке «Взаимодействие». Кредитная организация неоднократно нарушала федеральные законы.

Причин для отзыва лицензии сразу несколько, сообщили в пресс-службе регулятора. Так банк завышал стоимость имущества и скрывал свое реальное финансовое положение. Несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности. Нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

«На балансе Банка «Взаимодействие» образовался значительный объем непрофильных низколиквидных активов, преимущественно представленных объектами нежилой недвижимости, в том числе имеющими обременение. В результате кредитная организация оказалась неспособной генерировать денежные потоки, необходимые для своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками», – говорится в сообщении ЦБ.

Банк «Взаимодействие» является участником системы страхования вкладов. Выплаты начнутся Агентством по страхованию вкладов не позднее 20 июня 2019 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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