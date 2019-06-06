Новосибирский банк «Взаимодействие» лишился лицензии

Центробанк отобрал лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию в новосибирском банке «Взаимодействие». Кредитная организация неоднократно нарушала федеральные законы.

Причин для отзыва лицензии сразу несколько, сообщили в пресс-службе регулятора. Так банк завышал стоимость имущества и скрывал свое реальное финансовое положение. Несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности. Нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

«На балансе Банка «Взаимодействие» образовался значительный объем непрофильных низколиквидных активов, преимущественно представленных объектами нежилой недвижимости, в том числе имеющими обременение. В результате кредитная организация оказалась неспособной генерировать денежные потоки, необходимые для своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками», – говорится в сообщении ЦБ.

Банк «Взаимодействие» является участником системы страхования вкладов. Выплаты начнутся Агентством по страхованию вкладов не позднее 20 июня 2019 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.06.19

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