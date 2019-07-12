ЦБ аннулировал лицензию московского банка

Центробанк аннулировал лицензию Национального Банка Взаимного Кредита, который по величине активов занимал 411 место в банковской системе России.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, ходатайство о добровольной ликвидации подал сам банк. «Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», – говорится в сообщении.

Также сегодня ЦБ отозвал лицензии у двух небанковских кредитных организаций – «21 ВЕК» из Санкт-Петербурга и «Частный РКЦ» из Москвы. Обе структуры не нарастили собственные средства до минимальной величины, установленной ФЗ «О банках и банковской деятельности».

Кроме того, НКО «Частный РКЦ» нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры.

«21 ВЕК» и «Частный РКЦ» не являются участниками страхования вкладов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.07.19

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