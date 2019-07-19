ЦБ РФ лишил лицензии банк «Жилкредит»

Банк России отозвал лицензию у жилищно-кредитного коммерческого банка «Жилкредит». По данным регулятора, по величине активов кредитная организация занимала 420 место в банковской системе РФ.

Как сообщается на сайте ЦБ, «Жилкредит» оказался неспособен выполнять свои обязательства перед кредиторами, он потерял ликвидность из-за взыскания крупной суммы по решению суда.

«Указанные расходы также привели к значительному (более 35%) снижению капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков», – говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, «Жилкредит» неоднократно нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность. За последний год ЦБ не раз вводил меры в отношении банка, в том числе запрещал принимать во вклады средства физлиц.

Банк «Жилкредит» является участником системы страхования вкладов. Клиенты кредитной организации могут рассчитывать на страховое возмещение в размере суммы вклада, но не более 1,4 млн рублей. По информации Агентства по страхованию вкладов, выплаты клиентам банка начнутся не позднее 2 августа 2019 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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