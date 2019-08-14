Российский рынок труда потерял полмиллиона предпенсионеров

В России снижается число занятых граждан. В основном уменьшение идет за счет людей предпенсионного возраста, что обусловлено не только демографическими причинами, но и экономической ситуацией, повлекшей уменьшение спроса на рабочую силу. Об этом говорится в обзоре Центробанка.

Уровень безработицы и численность безработных в России продолжает обновлять исторические минимумы, пишут аналитики регулятора. В июне численность безработных снизилась до 3,3 млн человек, что стало минимальным значением за всю историю наблюдений. Данное снижение отразилось на уровне безработицы, который достиг исторического минимума – 4,4%.

Вместе с тем изменение демографической структуры населения приводит и к значительному снижению числа занятых. По данным Росстата, в первом квартале 2019 года по сравнению с четвертым кварталом 2018 года этот показатель сократился с почти 72,5 млн человек до 71,3 млн человек.

Наименьшее снижение численности населения наблюдается в возрастных категориях 50-54 года и 55-59 лет, а вслед за ней и численности рабочей силы в этих возрастах. В первой категории рынок труда не досчитался 476 тысяч человек, во второй – 129 тысяч.

В то же время значительный прирост численности людей старше 60 лет сопровождается лишь небольшим ростом числа занятых среди них. Пенсионеров старше 60 лет стало на 450 тысяч больше, при этом занятость в этой группе населения повысилась лишь на 50 тысяч человек.

«Складывающаяся на рынке труда ситуация создает риски для дальнейшего роста экономики и инфляции. Если большая часть работников уходит с рынка труда навсегда (например, решив окончательно уйти на пенсию), то по мере дальнейшего постепенного ускорения темпов роста экономики работодатели могут столкнуться с проблемами при расширении штата в условиях рекордно низкого числа безработных, – указывают эксперты ЦБ. – Это будет сдерживать их возможности по расширению производства. К тому же усиление конкуренции за работников при низкой безработице может приводить к ускорению роста заработных плат, создавая риски для инфляции».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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