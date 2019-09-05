ЦБ грозится штрафовать банки, не успевшие подключиться к быстрым платежам

Центробанк России заявил, что будет применять установленные законом меры к тем кредитным организациям, которые не успели вовремя подключиться к системе быстрых платежей (СБП).

Системно значимые банки должны подключиться к СБП до 1 октября текущего года. Это установлено Правилами платежной системы Банка России. «Сроки едины для всех участников финансового рынка. У участников рынка было достаточно времени для подключения к СБП к этому сроку», – цитирует регулятора ТАСС.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что госбанк не успеет подключиться к системе в установленное время. Топ-менеджер отметил, что Сбербанк готов к штрафу от ЦБ.

Пилотный режим СБП тестировался с 28 января 2019 года, с 28 февраля сервис заработал в промышленном масштабе. Система позволяет переводить средства между счетами в разных банках по номеру телефона.

Ранее планировалось, что первый этап ввода системы произойдет с 1 сентября 2019 года. Однако Министерство юстиции внесло изменения в Правила платежной системы Банка России. Системно значимые банки должны будут предоставлять своим клиентам возможность переводов через Систему быстрых платежей с 1 октября, для универсальных банков назначен срок 1 октября 2020 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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