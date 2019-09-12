Центробанк лишил лицензии иркутский «ГринКомБанк»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «ГринКомБанк». Кредитная организация по величине активов занимала 410 место в банковской системе РФ.

Поводом для лишения лицензии послужили несколько факторов. Так «ГринКомБанк» допустил уменьшение величины собственных средств до уровня ниже размера уставного капитала, не выполнял в установленный срок предписания регулятора, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Центробанк неоднократно применял к банку меры.

Как сообщается на сайте регулятора, более 55% в активах «ГринКомБанка» составляло непрофильное имущество, в том числе низколиквидные объекты недвижимости. На балансе банка учитывался кредитный портфель крайне низкого качества – более 90% ссудной задолженности юридических и физических лиц признано безнадежной.

«ГринКомБанк» является участником системы страхования вкладов. Вкладчикам будут выплачены страховые возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Выплаты стартуют не позднее 26 сентября 2019 года, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.19

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